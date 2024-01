Motosierra a las jubilaciones: en detalle, las modificaciones propuestas por la Ley Ómnibus de Milei

Luego de haberse olvidado por casi dos meses de los jubilados, el Gobierno de Javier Milei decidió introducir cambios significativos en la fórmula de movilidad jubilatoria,que fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. Allí explicó que la modificación se realizará a través de la Ley Ómnibus enviada al Congreso Nacional, implica que la fórmula actual se mantendrá vigente hasta el mes de abril, a partir del cual los haberes jubilatorios se ajustarán automáticamente según el índice de precios al consumidor (IPC).

Según las declaraciones de Adorni, el Gobierno tiene la intención de cumplir con el ajuste trimestral correspondiente a marzo, respetando la fórmula actual. Sin embargo, a partir del cuarto mes del año se implementará una actualización automática basada en la inflación mensual, utilizando el último dato disponible del INDEC hasta ese momento. Además, señaló que esa medida garantizará "que los jubilados mantengan su poder adquisitivo".

Jubilados en lucha

"Ya habíamos hablado de un bono para enero y para febrero. La fórmula de movilidad ha sido dañina para los jubilados, de hecho hace tiempo que no se respeta, donde se los tiene que compensar a los jubilados con un bono", dijo. "Está claro que la fórmula no sólo no ha servido para que el jubilado mantenga su poder adquisitivo, siempre se lo ha tenido que compensar con un bono", agregó Adorni.

En este mismo sentido, el vocero de la presidencia confirmó que habrá también un plus de 55 mil pesos en enero, aunque no anunció cuál será el monto exacto en el mes de febrero: "En marzo de 2024, se realizará el ajuste trimestral de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N 24.241 en base al índice de movilidad dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241. A partir de abril de 2024, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes", expresó en este mismo sentido un texto enviado por el Ejecutivo.

ANSES

La idea del presidente Milei expresada en el texto original que fue enviado al Congreso en diciembre pasado, contemplaba la suspensión de la actual fórmula de movilidad, permitiendo al Poder Ejecutivo realizar aumentos por decreto hasta establecer un nuevo mecanismo de revisión automática. Esta medida preocupaba a los jubilados y a todo el arco político, ya que el objetivo -nombrado además por el ministro de Economía, Luis Caputo- era desindexar el componente sustancial del gasto público.

Hasta este momento, el ajuste de haberes de los jubilados y pensionados se realizaba mediante un porcentaje de incremento trimestral, que era determinado por una variación del índice trimestral de la recaudación del ANSES y la variación de los salarios. Sin embargo, esta fórmula había sido reorganizada durante el mandato del expresidente Alberto Fernández, quien sumó bonos para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Motosierra a los jubilados: doble riesgo de la pérdida del poder adquisitivo

Con el aumento actual, los haberes jubilatorios deberían subir en estimaciones del 35 por ciento en marzo y quedarán muy rezagados ante una inflación trimestral que rondará el 80 por ciento, evitando así el pago del aumento por inflación en los meses donde se prevé que los índices sean más altos.

De hecho, con la modificación, la fórmula de movilidad jubilatoria representa una doble pérdida del poder adquisitivo: ni aumento que impacte sobre el índice de movilidad, ni una eventual modificación por los incrementos, dejando los haberes únicamente atados a la inflación.

Javier Milei

En enero de 2024, se mantuvieron los montos del mes anterior y la jubilación mínima alcanzó los $105.712,61, de acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece ajustes trimestrales. Por lo tanto, en febrero no habría variaciones, y el próximo ajuste tendría lugar en marzo de 2024.

Por otro lado, el incremento del tercer mes del año dependerá del IPC de febrero, planteando una situación de incertidumbre y preocupación para los jubilados y sus familias, que no pueden calcular una vida digna con un salario mínimo y una inflación que se ve reflejada en las góndolas de los supermercados y farmacias.