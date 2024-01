Javier Milei dispara contra la oposición: "El populismo no salió gratis"

Muy tempranito por la mañana, Javier Mieli declaró que la Ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", será tratada en el recinto de la Cámara de Diputados el "jueves" próximo, es decir el jueves 25 de enero.

En medio de un contexto enrevesado -con la baja de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, la suba de precios en alimentos y la creciente ola de manifestaciones que vendrán desde el 24 de enero con el paro convocado por la CGT, la CTA y el resto de los movimientos sociales- el Presidente de todos los argentinos tomó postura y defendió con uñas y dientes su proyecto económico para la Argentina libertaria.

Autoridades de la CGT llamaron a un paro general

El primer mandatario se volvió tendencia al fijar su postura en cuanto al número de inflación: "Si replicamos la inflación del mes anterior sería un muy buen dato...".

Cabe recordar que el dato aportado por el INDEC fue del 25%, cifra que dejó sin comer a muchos argentinos de la clase trabajadora. El líder de "las Fuerzas del Cielo" también opinó: "De ahí para abajo todo para festejar. Replicar el mismo número es el inicio del camino descendente de la inflación", terminó de decir.

Indec: los datos de la inflación del mes de diciembre del 2023

En cuanto a la emisión monetaria, el presidente dijo a los periodistas de la radio Rock 'n' Pop: "Frenamos la máquina de emisión de dinero para evitar esa dinámica explosiva" y, si de explosión se habla, el tema para discutir es cuál es su postura de cara al paro general convocado por los movimientos sindicales.

Sobre esto disparó: "Hay dos Argentinas, una que se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia, en la que no se crean empleos privados desde 2011 y tenes clavada la cifra en 6 millones, y otra que es la que votó las ideas de la libertad".

Javier Milei

Sobre el cepo al dólar, Mieli respondió: "Nosotros vamos a estabilizar la economía, en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneamos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios".

Y claro, también se tocó el tema del incremento indiscriminado de la brecha entre el dólar blue, el oficial y los financieros. Sobre esto, no tuvo ningún reparo en responsabilizar a los partidos políticos que están en la vereda del frente de La Libertad Avanza: "Está impactando que los políticos juegan a hacer sus picardías y defender sus tongos, están dispuestos a que el país reviente". No conforme con esta postura, replicó con fuerza: "No la ven por estar cegados ideológicamente y otros porque tienen tongos".

Alberto Fernández, Javier Milei

Siguiendo con esta línea, opinó que "el problema son los salarios, en Argentina son muy bajos, no necesariamente el problema son los precios" y de nuevo, le tiró la pelota a los partidos políticos opositores, pero más puntualmente al peronismo: "Venimos de un proceso populista y cuando exacerbás el consumo y castigás el ahorro y la inversión, no tenés productividad y eso hace que haya sueldos miserables".

Y agregó sin reparos: "El populismo no salió gratis, tendríamos que tener ingresos doce veces más grandes, pero creer que se puede arreglar esto imprimiendo billetes es engañar a la gente".

Fue tendencia: el Boletín Oficial más lubertario que leerás

En las redes sociales, los usuarios se vieron impactados por el Boletín del día 22 de enero de 2024, más precisamente el artículo 1° de dicho texto que sería el número 55/24 : "Declárase 2024 como el 'año de la defensa a la Vida, la Libertad y la Prosperidad".

Además, el texto reza: "Que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social".

Boletín oficial

En el texto se refleja el fanatismo libertario por Estados Unidos: "Que cabe recordar que ya en la declaración de derechos de Virginia, Estados Unidos de América, aprobada el 12 de junio de 1776, considerada la más antigua y famosa de las Declaraciones de Derechos americanas, se declaró que 'todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden por ningún pacto privar o desposeer a su posteridad, a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad'", más claro... echale agua.