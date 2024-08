¿Olivera Ravasi? ¡Afuera! Echaron al sacerdote que organizó la reunión entre los diputados libertarios y los genocidas

Su nombre es Javier Olivera Ravasi, se desempeñaba como sacerdote, es hijo del genocida Jorge Antonio Olivera (condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes durante la dictadura) y fue apuntado como una de las mentes detrás de la visita de los diputados de la Libertad Avanza a los represores -condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura- alojados en el penal de Ezeiza el pasado 11 de julio. Por este motivo, fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana.

Todo trascendió semanas atrás gracias a un informe periodístico presentado por Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por C5N. Allí mostraron fotos, videos y chats de un total de 13 legisladores libertarios, Santiago Santurio, María Emilia Orozco, Gerardo Huesen, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Lilia Lemoine, Nicolas Fernando Mayoraz, Maria Fernanda Araujo, Carlos Zapata, Lourdes Arrieta, María Celeste Ponce y Alberto Arancidia, organizando un plan para reemplazar jueces y fiscales pro Derechos Humanos con funcionarios afines a la idea de liberación de los secuestradores, violadores y asesinos.

El primer encuentro se llevó a cabo en la "Fundación San Elías", dirigida Olivera Ravasi. Aquella reunión se desarrolló el 11 de marzo de este año y tuvo como objetivo coordinar esfuerzos para liberar a los represores presos. Luego hubieron, al menos, otros dos encuentros en la misma casona, ubicada en Montevideo 871, en el centro de Buenos Aires, para instalar el tema en la agenda parlamentaria junto a abogados, juristas influyentes e, incluso referentes del catolicismo conservador. El lugar, sin identificaciones visibles, exhibía las banderas argentina, papal y del Club Atlético San Lorenzo, en clara referencia al Papa Francisco.

El comunicado del Obispado de Zárate-Campana

Lo cierto es que la Diócesis de Zárate-Campana decidió apartarlo, excusándose en la cantidad de reclamos que recibieron producto de la participación de Olivera Ravasi en la visita que le hicieron los diputados de la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón, entre otros. "Se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder", informaron en un comunicado.

El escrito remarcó: "Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis".

De esta manera, desde la Diócesis de Zárate-Campana advirtieron que Olivera Ravasi "está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años". "Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno", sumaron.