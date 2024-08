Alberto Fernández fue imputado y Milei lo chicaneó: se ofreció a adoptar a su perro Dylan

Luego de que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández fuera imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, Javier Milei acudió a su cuenta de X para chicanearlo. ¿Qué hizo? El libertario compartió la medida que tomó el fiscal federal Ramiro González y le ofreció al ex mandatario adoptar a su perro Dylan.

Alberto y Milei durante la asunción del libertario.

A través de su cuenta personal en la red social de Elon Musk, el Presidente arrobó a Fernández para hacerle la inusual propuesta. "Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo", escribió junto a una nota periodística de Clarín que daba a conocer la decisión del fiscal González de imputarlo tras la denuncia de la madre de su hijo Francisco.

En el dictamen, el funcionario público señaló que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar" sobre una "relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo". Además, describió nueve hechos de violencia de Fernández contra Yáñez.

Por este motivo, el fiscal dispuso un enorme abanico de medidas de prueba, que incluyen la citación de varios testigos que, según Yáñez, sabían de las agresiones, como María Cantero (ex secretaria privada de Fernández), Federico Saavedra (ex jefe de la Unidad Médica Presidencial), Miriam Yañez Verdugo (madre de Fabiola), Sofía Pacchi (amiga de Fabiola), y Alicia Barrios (periodista), y la revisión de registros médicos para obtener la historia clínica completa de la ex primera dama de varias clínicas.

La propuesta de Milei al ex presidente

La intención de González es conseguir también el historial médico relacionado con tratamientos psiquiátricos y de fertilidad de Yáñez. También citó a Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; ordenó la revisión de cámaras de seguridad y que s obtengan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023; le solicitó al juez Julián Ercolini que se realice una inspección de la Quinta de Olivos y sus adyacencias y exigió información sobre el personal doméstico, sobre todo de la nómina del personal que trabajó en la Quinta de Olivos y sus horarios entre 2021 y 2023.

alberto-fernandez-dylan

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Milei se refiere a la mascota de Alberto Fernández. De hecho, la misma propuesta ya se la había hecho en enero pasado, cuando el ex mandatario debía viajar a España. De hecho, el propio ex presidente había revelado que durante la transición del poder, en el encuentro que tuvieron en Olivos, el líder de la Libertad Avanza le había pedido conocer a Dylan. "Me pidió conocer a Dylan, se lo traje y fue muy afectuoso, muy amoroso", había contado.