Otro papelón de Fran Fijap: el video con la verdad de la agresión de Belliboni y las mentiras que soltó el libertario

El escándalo que se desató el último jueves tras una pelea en un programa de stream entre el influencer libertario Fran Fijap y el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni estuvo copado de mentiras que soltó el hombre que acumula ya tres escapes de este tipo en menos de un año. Es que, tras haberse cruzado en el programa Domados de María Julia Oliván, utilizó las redes para tildar al piquetero de haberlo agredido a él y a la periodista, aunque la verdad que mostró el video que salió a la luz -y que no parecían querer soltar- es que él lo provocó, lo insultó y luego se escondió detrás de ella cuando se venía "el vuelto".

"Me amenazaste, flaco", son las primeras palabras de Fijap que se oyen del tape que no había visto la luz hasta el momento. "No, no te amenacé. Te dije que... si querés nos ponemos guantes así no te lastimo. Pero dame la mano e invitame a tu programa y voy", respondió el dirigente del Partido Obrero. Aunque esta puesta de puntos enojó al libertario, de la boca para afuera como siempre.

"¿¡Qué te hacés el canchero, pedazo de bobo!? Sos un tipo grande, boludo ", le soltó el influencer. "Eso es una agresión", le señaló Belliboni a Oliván en medio de risas cómicas. "No, no. Pero es un tipo grande. Sos un maleducado, boludo", insistió Fran. "¿Y qué tiene que ver? Te estoy dando la mano", le explicó el piquetero todavía con una onda pacífica.

" No, tocá para allá, boludo ", lo volvió a negar Fijap. "A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo", lo cortó en seco Belliboni, ya con mucha menos paciencia que la que había mostrado hasta el momento tanto fuera como dentro del aire. Ahí fue que el perfil provocador del libertario le volvió a jugar una mala pasado y lo invitó a decir algo que no debía: "Dale. Levantate".

Eduardo Belliboni es dirigente del Polo Obrero y tiene 65 años.

El referente piquetero enseguida se levantó sin dudarlo y cruzó la mesa en su búsqueda. Fijap, mientras tanto se paró para retroceder e ir detrás de Oliván. "¿Por qué me decís boludo?", le repitió Belliboni. Los problemas de sonido por los gritos de la periodista y la lejanía de los micrófonos no permite escuchar en lo finito lo que se discute, pero sí se ve cómo el hombre de 65 años y operado del corazón le tira tres cross de derecha que el influencer tapa pobremente con sus manos y con los ojos inyectados de miedo ante el vuelto que se había presentado.

"La concha de tu madre", se escuchó decir a Belliboni. "¡Pará, loco! ¿¡Estás loco, Eduardo!?", le explicaba mientras tanto Oliván. "Este me dijo boludo y me pegó. Él me agredió a mí primero ", fue la respuesta del piquetero. "Vos me agrediste a mí, flaco", rechazó un atormentado Fijap.

Las acusaciones cruzadas entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap que luego de la publicación del video expusieron al influencer libertario como mentiroso

En ese momento el dirigente político abrió la puerta del fondo de vidrio como para salir al fono, se sacó los auriculares y los tiró contra la mesa del estudio. "¿A quién le decís boludo? Te cago a palos", lo amenazó. A su vez le pidió a la conductora que se corra y ella le aseguró que no lo iba a hacer.

Fue recién entonces, cuando el piquetero estuvo en el fondo, que Fijap se hizo como el que se animó a salir a pelear, mientras Oliván y una productora lo frenaban sin mucho ánimo, pero con el fin de evitar que el desmadre se prolongase. Esto duró hasta que Belliboni entró de nuevo y agarró sus cosas.

"Ahí está. Eso es lo que hace tu gente", volvió a provocarlo el libertario. "Vení a decirme boludo afuera. ¿A quién le decís boludo, gil? Bobo, mantenido, forro de Milei ", lo increpó un enojado Belliboni. "Yo no soy forro de Milei", se excusó el provocador Fijap. "Te voy a romper la boca. A mí no me decís boludo, gil", cerró el piquetero, quien lo esperó afuera durante un largo rato sin poder encontrarlo.

Después de los hechos Oliván habló con Clarín y contó detalles de la situación. "No sé si se va a escuchar porque no sé cómo salió el audio, porque los micrófonos estaban lejos. Y le decía 'gordo, cortala, que estoy yo acá en el medio' y me decía 'correte'", relató la periodista. Luego aseguró que salió a calmarlo a Belliboni: "Le dije: 'Eduardo, yo no puedo dejar que te mates a piñas porque mi casa está al lado. Es mi barrio. No voy a dejar que lo mates a trompadas a este pibito'", le exigió.

Lo más espantoso que quedó en evidencia con lo expuesto en el video fueron las mentiras y las intenciones de manipular a la opinión pública que tuvo Fijap. "Urgente: gravísimo. Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son está lacra inmunda", escribió en una publicación de X (ex Twitter). Inclusive fue más allá y agregó: " No sólo me pegó a mí, también a Oliván ".

Este aprovechamiento de lo ocurrido para ensuciar al piquetero también se vio en el siguiente posteo: "Otro golpeador de mujeres. Al enfermo de Belliboni no le importa nada más que la violencia, tanto así que le es indiferente lanzarse a golpear mujeres. RT si debería estar preso", pidió el libertario.

Los descargos de Belliboni a las redes sociales llegaron, a diferencia de lo afirmado por Fijap, para exponer la misma verdad que se vio en el tape que tanto tardó en aparecer. "Apareció el video que muestra claramente que Fran Fijap me insulta y después me empuja, se corta y aparece mas ya más cerca de la señora Olivan, raro", reclamó el dirigente en X tras la primera y cortada versión. "Nunca agredí a la Sra. Oliván. Sólo respondí a una agresión del liberfacho provocador ", añadió.

Luego respondió otra agresión virtual por parte del humorista conocido como Nik. "¡¡¡Los violentos de siempre!!! ¡Belliboni se quedó sin los curros y agredió a María Julia Oliván y a Fran Fijap en su programa de streaming! Solidaridad con los conductores", acusó el hombre señalado como plagiador serial por gran parte del mundo del humor gráfico, con un meme en el que aseguraban que había sudo apresado el piquetero.

"¿Agredí a Oliván? ¿Fui detenido? No sólo sos un fraude y un burdo imitador, sino que también sos un mentiroso", respondió el dirigente. Antes había hecho su propio descargo en la red social del pajarito y explicado los hechos tal como fueron.

"En el día de hoy fui invitado por María Julia Olivan a su programa a debatir con Fran Fijap. A pesar de que éste me había insultado en varias oportunidades decidí concurrir para dar mi punto de vista. Al finalizar el programa y a pesar de que había reiterado insultos contra mí, decidí saludarlo antes de despedirme", detalló el referente de izquierda.

A Fran Fijap lo ayudaron policías de civil durante la anterior intervención provocadora en la que actuó.

"En ese momento volvió a insultarme y me agredió físicamente ante lo cual debí defenderme. Los trolls libertarios editando las imágenes han lanzado una campaña invirtiendo exactamente lo que sucedió, presentando al agresor como agredido y a mí como agresor. Ante esto le hemos pedido a la producción de María Julia Oliván la filmación completa para poner las cosas en su lugar y que se sepa lo que pasó", afirmó Eduardo Belliboni adelantándose a los hechos.