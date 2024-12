Guillermo Francos fue internado meses después de su pelea con Santiago Caputo: qué se sabe sobre su salud

Una discusión acalorada con el asesor presidencial Santiago Caputo habría desencadenado en un ataque de nervios que impactó fuertemente contra la salud de Guillermo Francos, el más dialoguista de los libertarios liderados por Javier Milei.

En las últimas horas, se confirmó que el funcionario de las fuerzas del cielo fue internado por controles de rutina tras haber sido ingresado en el mes de septiembre pasado por un cuadro sincopal y pérdida de conocimiento .

Guillermo Francos

En comunicación con un funcionario cercano a Francos, la agencia Noticias Argentinas publicó: " Es un chequeo médico programado . No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó".

En la misma línea, fueron contundentes: " No hay nada para comunicar ". Si bien el Jefe de Ministros tampoco pronunció palabras sobre su estado de salud, sí se tiene precisión sobre que Francos está internado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano.

Clínica Sagrada Familia donde está internado Francos

En septiembre, el panorama de salud era complicado después de que el parte médico encontrara en Francos una lipotimia, algo que la comunidad médica describe como una "sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa que suele producirse por emociones intensas, periodos largos de ayunos, visiones desagradables (como sangre), ambiente caluroso, escasa hidratación, estar mucho tiempo pie sin moverse, dolor, miedo, ejercicio intenso o excesivo".

Esta definición no hace más que confirmar que el ministro Francos habría atravesado por una situación de extremo nerviosismo que podría haber sido por una disolución con Caputo que por aquellos días decidió junto al equipo libertario que vetaría la ley de financiamiento jubilatorio y también desfinanciarían las universidades.

Guillermo Francos

Francos, salió a "bajarle el precio" al conflicto a través de Radio Mitre: "Estamos en paz, estamos bien. Eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno siempre en la gestión tiene puntos de vista distintos, ve la realidad de manera diferente ".