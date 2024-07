Patricia Bullrich arremetió contra Mauricio Macri: "Nos caga*** en que nos quieran venir a correr"

Patricia Bullrich está sacada. Se nota en sus alocuciones y en sus actitudes. Es que la interna que implosionó con Mauricio Macri en el medio hizo que la ex montonera salga a hablarle a su militancia para dejar en claro quién manda.

En esta oportunidad, Bullrich le habló fuerte y claro a quienes todavía siguen su mismo camino político: cada vez más alejado del PRO y cada vez más cerca de Las Fuerzas del Cielo.

Javier Milei con Patricia Bullrich

Desde la cafetería Pertutti de la Ciudad de Buenos Aires (Corrientes al 3200) expresó con ahínco dónde están parados como coalición política: "Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo", empezó Patricia.

Bullrich siguió: "Vamos a ser la corriente más importante que apoye conjuntamente al partido de gobierno -La Libertad Avanza- y esa va a ser la mejor manera de demostrar que tenemos diputados firmes, senadores firmes y decisiones firmes", enumeró la Ministra de Seguridad libertaria.

Luego, sin mucho más preámbulo, derrapó: "Que nos quieran venir a correr con el aparato, nos cagamos en que nos quieran venir a correr con el aparato".

La interna picante con Macri

Bullrich se quedó sin la presidencia de la Asamblea del PRO, acuerdo que el ex presidente Mauricio Macri rompió. Así, quien asumió la presidencia fue Martín Yeza lo que dejó expuesta una clara diferenciación entre macristas y bullrichistas.

Desde adentro, la gente cercana a Macri explica que el ex presidente quiere a todas las personas que responsa a Bullrich ¡afuera! y, por otro lado, Bullrich defendió con uñas y dientes su postura a través de un fuerte mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Macri y Bullrich

"Nuestro compromiso incondicional con el cambio y la libertad", empezó Patricia y siguió: "Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable".

Además, expresó: "No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea".

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich también le dio con un palazo a Mauricio Macri: "Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas", dijo y añadió: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes".