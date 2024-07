Revelan los secretos mejor guardados de Javier Milei en Tucumán: uno a uno los sacrilegios que sucederán en la Casa Histórica

Cada 9 de julio se vive un escenario de jolgorio, celebración y orgullo nacional en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sitio histórico para la memoria del pueblo argentino que reivindica cada año el proceso de independencia del reino español. Esta vez, 214 años después de que sucediera la jura en la Casa Histórica, Tucumán se prepara para recibir a Javier Milei, primer presidente libertario de la historia de la patria.

La celebración del Día de la Independencia tiene tintes bastante particulares bajo la gestión del líder de Las Fuerzas del Cielo que, el 4 de julio -día de la Independencia de Estados Unidos- festejó con banderas yanquis, orgulloso del país de Donald Trump a quien tanto admira.

Javier Milei

La fecha patria también estará signada por la firma del Pacto de Mayo, que se firmará con la mayoría de los gobernadores oficialistas, dialoguistas y algunos peronistas a quienes tildaron de "traidores".

La agenda de Milei en "la ciudad del jardín" es intensa, corta y bastante movida. Según se informó mediante la agenda oficial presidencial, Milei llegará a la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo alrededor de las 20hs y luego se quedará despierto hasta la medianoche donde será recibido por funcionarios de su gobierno, gobernadores y ministros nacionales que se convocarán para firmar el Pacto que obsesiona al Presidente.

Osvaldo Jaldo en la Casa Histórica -cuando era peronista- junto a Luis Manzur

Aunque los actos históricamente desde el retorno de la democracia se realizan de día, el 9 de julio, Milei interrumpirá esa sagrada tradición para, por un lado dar un discurso potente que tendrá que ver con la única victoria política del área libertaria, la aprobación de la Ley Bases y, por otro lado, para mostrarse fuerte políticamente con una foto rodeada por "la casta" que lo acompañará en esa oportunidad.

El detrás de escena del circo de Milei

"Han mandado a bajar los cuadros del Salón de la Jura, está todo pelado. Ahí va a ser la foto", explicó Héctor Sáenz, realizador audiovisual tucumano que está en contacto permanente con trabajadores de la Casa Histórica.

En diálogo exclusivo con BigBang , Héctor no pudo salir de su asombro con el dato del Salón de la Jura que, para los y las tucumanas es casi intocable. Allí pusieron su firma cada uno de los representantes de la Junta de Gobierno que dio para siempre la independencia de la patria: "Es atrevido, porque hay un escenario en el Salón de la Jura donde se dio el proceso independentista. Ahí no sube nadie, pero han mandado a sacar todo para que el Presidente se suba ahí. Habrá un sillón y ahí sucederá todo", dijo contundente.

Héctor Sáenz

Quien comanda la batuta es la hermana de Javier, Karina Milei que es la encargada de tejer la gran maraña de actividades del Presidente: fue ella misma quien se encargó de enviar las invitaciones para el Pacto de Mayo y también, fue quien envió una comitiva de ceremonial y protocolo a San Miguel de Tucumán para alistar cada detallito de la ceremonia libertaria.

Cualquiera que haya tenido la oportunidad de entrar a la Casa Histórica, puede observar turistas de todo el país, trabajadores de prensa que cubren eventos, transeúntes y curiosos. Sin embargo, la sede de la firma de la Independencia cambió rotundamente el panorama con la llegada del equipo de Karina que no permitió que vuele ni una mosca cerca: "El día que ha venido el equipo de Karina, han mandado a sacar a todo el mundo, que no haya nadie, que no se saque fotos de nada", contó Héctor.

Este 9 de julio, la Casa Histórica será invadida por libertarios

Además, aseguró que dentro del equipo de protocolo está María de las Mercedes Torres, que estuvo en el ojo de la tormenta cuando la designaron como Directora de Protocolo en el Senado de la Nación por ser "amiga" de la vicepresidenta Victoria VillarUel. Algunos carpetazos mostraron que Villarroel y Torres son amigas de larga data y es la incorporación de amigos lo que llamó la atención: es que los libertarios venían a "combatir" el amiguismo y el nepotismo. Días después de la designación de Torres, las malas lenguas dijeron que tenía una relación sexoafectiva con Villarruel y eso fue lo que la llevó a la designación sin dudarlo.

Milei durante el 25 de mayo

Pero ¡puede haber más! Según contó el realizador audiovisual tucumano, habrá otro sacrilegio histórico durante el 9 de julio más libertario de la historia: "Aparentemente, dentro de la Casa Histórica van a cambiar las luces LED por luces fotosensibles porque Milei no puede tener mucha luz", dijo y siguió: "Todos sabemos la verdad, no lo favorece la luz".

En esa misma línea, Héctor reflexionó: "Una inversión que tiene que hacer la Municipalidad, 'con la nuestra', en cambiar todas las luces.

En cuanto a poder presenciar el show de Javier Milei en la Casa Histórica, Héctor contó que no será como todos los años donde se puede ver de cerca a las autoridades nacionales; hay tres cordones de seguridad y no se podrá siquiera estar en la calle aledaña al sitio patrimonial: "Está todo medio verde porque no se va a poder estar cerca, ni viendo donde él (el Presidente) se va a mover".