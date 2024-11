Tras el escandaloso acto filo fascista, Karina Milei y Santiago Caputo le pidieron que baje un cambio a "El Gordo" Dan

Luego del escandaloso lanzamiento de "Las Fuerzas del Cielo" el último fin de semana en San Miguel, en el cual distintos referentes extremistas de La Libertad Avanza (LLA) se presentaron como "el brazo armado" y "guardia pretoriana" del oficialismo nacional, y que derivó en la denuncia este miércoles de dos diputados del Partido Socialista (PS), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, citaron al influencer Daniel Parisini, mejor conocido como "El Gordo" Dan, y le pidieron que baje un cambio en relación a la violencia.

Es que el streamer fue uno de los organizadores de la velada que derivó en sucesivas críticas y rechazos tanto de propios como de extraños. Según informó el periodista de Argenzuela por Radio 10 Mauro Federico, durante la tarde del último miércoles Parisini se presentó citado a la Casa Rosada, el mismo lugar desde donde él meses atrás había recibido gente desde una oficina prestada.

"Pero en esta oportunidad no fue a recibir a nadie, sino que fue recibido por alguien. Ni más ni menos que por el multiasesor Marlboro Man, Santiago Caputo. ¿A qué fue el Gordo Dan ahí? Había estado por última vez el miércoles anterior, donde recibió el aval e instrucciones de cómo armar lo que terminó siendo el escándalo del fin de semana que empañó la semana de gloria del mileismo, esta suerte de fiestas neofascista que implementaron y pusieron al aire en San Miguel, con toda la casta de personajes alrededor", detalló Federico.

Al respecto, el periodista aseguró que el resultado del evento sumó críticas rápidamente y generó rechazos internos y externos. "Eso cayó muy mal. Pero no sólo cayó muy mal afuera, sino adentro de La Libertad Avanza (LLA). En particular le cayó mal a quien no le tenés que caer mal nunca si querés progresar dentro del espacio político: 'El jefe', Karina Milei", relató.

"Se te fue la mano con la rosca acá. Llamalos para que bajen los decibeles. ¿Periodismo ensobrado? Que le peguen, no hay problema, ya están desacreditados. ¿A los kukas? Que les peguen. Ahora, meterse con estas cosas y de la manera en que se metieron, a nosotros no nos hizo ningún favor'", le ordenó la hermana del presidente a Santiago Caputo.

El reaccionario acto de lanzamiento de "Las Fuerzas del Cielo" tuvo a Parisini como uno de sus organizadores principales, aunque también tuvieron lugar otros como el legislador bonaerense Agustín Romo; el director titular de Intercargo, Lucas Luna; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, entre otros.

La cara fascista del acto la dejó en claro el influencer y presidente de la fundación Faro, Agustín Laje: "La Argentina está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal; sabemos quién está en cada bando por primera vez en la historia. De un lado estamos los que defendemos la vida y la dignidad humana; y del otro lado están los zurdos hijos de puta", afirmó durante el último fin de semana.