Javier Milei cada vez más violento con la prensa: "Mediocres, delincuentes del micrófono"

Si bien necesitó de la prensa durante su campaña electoral, una vez en el poder, Javier Milei se colocó en la vereda del frente y apuntó sin piedad a los periodistas. Luego de una entrevista en Estados Unidos, donde trató de "casta" a los profesionales de los medios, el presidente dedicó un largo tweet horas más tarde.

Polémico, el mandatario acusó a gran parte de la prensa de ejercer "violencia y extorsión". El mensaje en la plataforma X llegó luego de que Agustín Laje, director del nuevo think-tank libertario Fundación Faro, asegurara en el acto de lanzamiento de la agrupación Las Fuerzas del Cielo que "los periodistas ensobrados se han ganado el legítimo odio de la sociedad civil", lo que le valió críticas de comunicadores.

Milei con varios periodistas acreditados de Casa Rosada

Milei comparó la labor de algunos periodistas con un combate de boxeo desigual, en el que el periodista "golpea con fuerza" a un oponente atado de pies y manos. Luego, el jefe de estado amenazó a los trabajadores mientras aseguró que tendrán que "bancarse el vuelto" por " mentir, calumniar, injuriar y hasta haber cometido delitos de extorsión ".

El mandatario reclamó que el periodismo tiene el "monopolio de la palabra"; en contraposición, precisó que desea abrir el campo de la comunicación para que entren al mercado más competidores. Sin embargo, este es el cuento que quieren vender: la verdadera intención es abrir espacios a sólo a aquellos que sigan su línea ideológica y festejen cada una de sus decisiones.

El incendiario tuit de Milei

Así como semanas atrás, Mario Pergolini instaló el debate de que la inteligencia artificial puede sustituir a un docente, el líder de las Fuerzas del Cielo agradeció el avance tecnológico que sacó de escena a comunicadores: "Gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico".

Hace un año, Javier Milei ganó las elecciones presidenciales jurando destruir la casta. Sin embargo, lo que no se supo en aquel entonces es que para él la casta no serían los políticos que están hace año bajo el manto del poder, ya que a ellos le otorgó grandes puestos en su gabinete; sino que serían los jubilados, los alumnos de la universidad pública, y ahora los periodistas: "Gracias a las redes sociales se le terminó el privilegio de casta que han tenido durante tantos años y han ejercido con tanta violencia", culminó su mensaje en X.