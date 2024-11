Tucumán: fue denunciado por violencia de género y terminó siendo investigado por secuestro de alimentos de Capital Humano

Con la promesa de acabar con la casta y mejorar el país, Javier Milei llegó al mando presidencial. Sin embargo, a un año de asumir la realidad se aleja de sus palabras. Este martes, la Policía de Tucumán realizó un procedimiento judicial por una denuncia de violencia de género en una vivienda del barrio Manantial Sur, pero se llevó la sorpresa al encontrar toneladas de alimentos que correspondían al Ministerio de Capital Humano.

Los oficiales estaban por proceder a la detención, pero con su descubrimiento iniciaron un nuevo caso: "La Comisaría 15 estaba realizando una medida judicial por la denuncia de una ciudadana por violencia de género, en contra de un masculino. Sale la medida de allanamiento y la orden de detención y es aquí donde se encuentran con esta gran cantidad de mercadería, que está prohibida su venta. Hay remitos de dónde han retirado la mercadería de Desarrollo Social", pronunció el Jefe de la Policía.

Sandra Pettovello se convierte en la piedra en el zapato de Javier Milei

El titular de la fuerza confesó que fue una sorpresa encontrarse con la mercadería y que el acusado se desligó rápidamente del asunto: "El detenido lo único que dijo era que la mercadería que estaba ahí era de su padre. Ahora está detenido por violencia de género, con antecedentes por este tipo de hechos", sumó.

Mientras cientos de tucumanos sufren las consecuencias de la motosierra de Milei, otros tantos cuentan con toneladas de mercadería correspondiente a Capital Humano: y mientras tanto Pettovello permanece en silencio disfrutando de los placeres del poder. Desde Tucumán aseguraron que todo quedó a disposición de la Justicia. "Hay documentación secuestrada, anotaciones en un cuaderno referido a los alimentos. Esto es un acopio de mercadería. Hay que ver si el detenido está autorizado para retirar los alimentos", declaró el Jefe policial.

Encontraron alimentos que corresponden a Capital Humano en una vivienda particular

La lista de productos que encontraron en su casa:

412 kilos de puré de tomates.

533 litros de aceite.

9.000 kilos de arroz.

11.800 kilos de yerba.

473 kilos de fideos.

11.900 kilos de harina 000.

440 kilos de lentejas.

7.900 kilos de azúcar.

30 kilos de harina 0000.

40 kilos de leche en polvo.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social del gobierno provincial, Federico Amadeo se vio obligado a dar una conferencia de prensa, en la que informó que iniciará una investigación para encontrar a los responsables. Así, el funcionario se lavó las manos dejando en claro que no estaba al tanto de que había una tonelada de mercadería que no estaba siendo entregada.

El encargado de abogar por el desarrollo social de la provincia no cumplirá el deseo de muchos: "No voy a renunciar", sostuvo aferrado a su cargo. Ahora bien, si la Policía no llegaba al domicilio por la denuncia de violencia de género, ¿Qué pasaba con los alimentos?