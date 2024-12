¿Universidades no serán gratuitas para extranjeros? La razón con la que se dio de baja el anuncio libertario

El gobierno de La Libertad Avanza anunció que la gratuidad de los medicamentos del PAMI será dada de baja y esto afectará a millones de argentinos jubilados; lo que parecía ser una de las medidas más crueles de la historia, se superó con el anuncio de cambios en el régimen migratorio.

Lo anunció el vocero presidencial en su tradicional conferencia de prensa. Ahora se cobrará un arancel a extranjeros para el acceso a universidades nacionales; pero la medida no se queda ahí: también se cobrará para ingresar a los hospitales públicos y habrá un endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes.

Manuel Adorni

En esa línea, Adorni confirmó: "El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar".

Así las cosas, el vocero explicó que: "Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes". Esto con la excusa de que las universidades tendrán una fuente de financiamiento, algo que el gobierno de Javier Milei niega mes a mes levantando así oleadas de manifestaciones en contra.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas

Sin embargo, fue Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas quien explicó que el proceso de arancelamiento universitario para extranjeros no será tan fácil como parece: "No importa tanto lo que van a hacer sino lo que dijo y lo que quedó en el inconsciente colectivo, que es el objetivo que suele tener el vocero presidencial. Después en la práctica si no pasa no importa. A mucha gente le habrá quedado que se le va a cobrar a los extranjeros, aunque eso no pueda pasar ".

Durán hizo referencia a la clara Ley de Educación Superior que explica que las casas de altos estudios en Argentina son completamente gratuitas para toda persona que habite el suelo argentino. Para que esto cambie, el gobierno libertario debería hacer oficial aquella ley primero pasando por las arcas del Congreso Nacional.

Carteles de la última marcha universitaria

En ese sentido, Durán explicó: " Está hablando para la tribuna , para su público de algo que no va a ser efectivizado (el proyecto de ley) y que sólo puede ser efectivizado a través de un proyecto de ley o modificatoria de la Ley de Educación Superior. Que lo intenten , yo creo que no va a prosperar pero por supuesto que es un mecanismo válido y constitucional".

La libertad Avanza contra los derechos constitucionales

Además de la posibilidad de arancelar las universidades públicas para extranjeros, Adorni explicó que también se dará fin a la gratuidad de la atención médica para extranjeros, algo que ya se implementó en el noroeste argentino: "Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país", explicó el vocero.

Además, arremetió: "Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia".

Hospitales en Salta ya cobran aranceles para extranjeros

Claro que también habló sobre las políticas de extranjeros que ingresarán al país. En la nueva regulación, se incorporarán " más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia", explicó el vocero.

Además, Manuel Adorni explicó: "Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país", prometió, y agregó: " Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio".

Adorni confirmó que su gobeirno llevará adelante una política más dura para con extranjeros

El empleado de Javier Milei reflexionó: "En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grandes o una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos". Por último, Manuel Adorni explicó: "La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional".