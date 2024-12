El libertario Moreno Ovalle avaló la quita de medicamentos a los jubilados: "No debe ser para tanto"

La bomba de principios de la semana respecto a que el gobierno de Javier Milei recortó las coberturas de los medicamentos para las y los jubilados afiliados al PAMI, detonó el clima social y dividió el escenario político, con muchas y muchos de sus votantes que vieron cómo cortaron con la "casta" de sus abuelos. Ahora, el diputado nacional de Salta por La Libertad Avanza (LLA) Julio Moreno Ovalle defendió la medida y hasta se animó a asegurar que no se morirían por esta falta porque "pueden tener parientes, gente que los puede ayudar".

El cruce se dio al aire de El Destape, donde el periodista Ari Lijalad volvió a mostrar que a la hora de entrevistar al oficialismo no se pone timorato. "¿Usted toma algún medicamento para su salud?", le preguntó. "No, por suerte no", confesó el legislador. "Me parecía. Porque si lo tuviera que tomar y se lo cortaran, debería estar preocupado", remató después.

"Yo le garantizo que en definitiva de alguna manera se puede llegar a solucionar, a través de otras propuestas, de leyes. Así que no lo veo tan difícil de solucionar al tema ese ", relativizó primero Moreno Ovalle, con el claro fin de bajarle el precio al debate que explotó en los últimos días. "¿Usted no se imagina que un jubilado hoy, que cobra 400 mil pesos, va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer, y es para la presión, el colesterol, el corazón, su salud y sin el cual no puede vivir?", quiso saber el reportero después.

"Es un tema sensible. De alta sensibilidad. Pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas de los que tenemos que preocuparnos. No creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento. Y está utilizándolo como una herramienta para generar algún tipo de disconformidad ", reclamó el diputado libertario, en un claro intento de minimizar la brutalidad cometida por el oficialismo.

Milei no aprobó el aumento a jubilados y un presupuesto digno para las universidades, pero sus funcionarios cobran millones

"¿Qué sensibilidad debería tener yo? ¿Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque porque no pueden consumir un medicamento?", ironizó Lijalad. "No creo que se pueda llegar a ese extremo", refrendó Moreno Ovalle. "¿Usted es médico?", continuó el periodista. "No, soy economista", contestó el político. "Se nota", lo reprendió el conductor.

"¿Cómo que no cree que alguien no se muera por tomar un medicamento a una edad avanzada?", insistió el reportero. "Mire. Esa persona puede tener parientes, gente que lo puede ayudar ", quiso justificar Moreno Ovalle. "Ah, que lo pague otro. ¿Y si no tiene?", cuestionó el entrevistador. "No debe ser para tanto", soltó sin culpa Moreno Ovalle.

Los jubilados se manifiestan todos los miércoles en el Congreso Nacional, y casi siempre son reprimidos

Cabe recordar que el Gobierno nacional decretó que para que una o un jubilado pueda mantener la cobertura del 100 por ciento deben cumplirse ciertos requisitos. Entre estos están que sus ingresos sean menores a 1,5 haberes previsionales o 3 en caso de que conviva con alguien que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además no debe estar afiliado a alguna prepaga ni tener más de un inmueble a su nombre, ni vehículo de menos de 10 años o propietario de cualquier bien que pueda ser considerado de lujo. A su vez, tampoco debe tener activos financieros propios o societarios, que indiquen una capacidad económica completa.

Sólo en en los casos en los que no se cumpla con estos requisitos, el afiliado a PAMI podrá reclamar una cobertura del 100 por ciento, pero antes deberá demostrar que los costos de los medicamentos que tiene que afrontar sea igual o mayor al 15 por ciento de su jubilación o haber previsional.