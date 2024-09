Carla de Gran Hermano denunciada por estafa: su reacción fue indignante

No hagas lo que no te gusta que te hagan a vos, dice el dicho. En las últimas horas, Carla De Stefano, más conocida como "La Chula" por los fanáticos de "Gran Hermano", fue denunciada públicamente por una estafa a un servicio de catering. Meses atrás, fue ella misma quien denunció a Cata Gorostidi por no cumplir con un canje de $300.000 y sentirse "estafada".

Tatiana, es la mujer que salió en vivo en el stream de "El Ejército de la Mañana" bajo la conducción de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Fue allí donde relató la estresante situación que vivió con la ex hermanita, quien luego de disfrutar del servicio de comida decidió no pagar y bloquearla de Instagram y de WhatsApp: "Le mando un mensaje de texto y le digo Carla no entiendo por qué me bloqueaste, necesito que cumplas con la pactado", comenzó.

Chula abrió un nuevo local en Pilar

Chula habría realizado un evento en el que contrató a ésta mujer y luego, no quiso hacerse cargo de los gastos: " Me dijo que el servicio fue un desastre, que me dedicara a otra cosa, que la gente había comido como el or** , cosa que no es verdad porque están los videos cuando yo estoy sirviendo y la gente me saca la comida de la bandeja", relató con la voz quebrada.

Tatiana contó que aquella noche del evento, bajó y subió tres pisos continuamente porque quien la contrató, no se decidía dónde realizar el festejo. Además, la denunciante confirmó que el hijo de la influencer disfrutó de la comida hasta el último minuto, lo cual reflejó que el servicio no era tan malo como indicó su madre.

El conductor redobló la apuesta y preguntó: "Te noto bastante emocionada y quiero saber que te angustia". Según su testimonio, la profesional invirtió tiempo y dinero en los productos que ofreció a la ex participante de Gran Hermano.

Su frustración no sólo recayó en el dinero que se le negó sino que además tiene que ver con el tiempo y el trabajo realizado: " Cociné dos días sola ", reveló la emprendedora.

"¿Te dijo que tus tostadas eran una mier** y todo era incomible?", repreguntó Ochoa. Tatiana afirmó los dichos del entrevistador, y reveló que una empleada de Chula buscó alrededor de tres veces comida, debido a que con el tema de la inauguración del nuevo local en Pilar, estaban hace un tiempo sin comer: "Venían a cada rato los empleados a buscar comida y nos decían 'que rico', 'quien hizo esto'", reveló la mujer.

Por su parte, Carla De Stefano no se pronunció sobre la acusación de estafa. Una actitud muy diferente a la que mostró cuando ella había resultado estafada, donde se paseó por los dientes programas a contar cómo Cata Gorostidi faltó a su promesa.