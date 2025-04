Toti Ciliberto, sus últimas horas: "No tenían aparatología necesaria para hacerle estudios"

Este martes el mundo humorístico quedó marcado por el duelo al conocerse el fallecimiento de Salvador, más conocido como Toti Ciliberto. El humorista que supo sacar grandes carcajadas a los televidentes murió a los 63 años luego de una larga etapa de adicciones y lucha por salir de allí.

El artista dejó el plano terrenal en el hospital Thompson de San Martín, luego de sufrir una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco: "Se lo iban a llevar para otro lado para hacerle unos estudios más complejos. No sé qué pasó, por qué no lo llevaron", contó a los medios Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, otro histórico hombre del humor que se destacó en la era dorada de VideoMatch.

A los 63 años, falleció Toti Ciliberto

Según trascendió, cuatro meses atrás Ciliberto tuvo un problema intestinal por el que debió ser internado de urgencia. El lunes 31 de marzo por la tarde se encontraba mejor y muy animado, pero en la madrugada del martes su corazón se paró dejando un profundo dolor entre sus seres queridos.

En esta línea, Rosita Speratti, la esposa de Larry, dio más detalles de las últimas horas del actor, en las que su salud dio un vuelco inesperado: "Analía, su actual mujer, me escribió a ver si podíamos darle una mano porque Toti estaba internado en el Thompson en San Martín y allí no tenían la aparatología necesaria para hacerle unos estudios ", expresó la mujer a este medio.

Tinelli junto a Toti Ciliberto

Sin embargo, la situación se complicó: "Después no sé qué pasó, que no se hizo el traslado. Hoy, cuando Raúl se levantó para viajar a Bolívar a llevar unos útiles, vi un mensaje de Analía que me decía que Toti estaba muy mal en estado crítico. Fue una noticia terrible para Raúl, no lo podía creer. A la media hora me escribe Analía, llorando, dándome la peor noticia de que había muerto Toti. La verdad, es de no creer ", continuó el relato.

La lucha detrás de una sonrisa

Si bien el humorista se dedicó a hacer reír a las personas, incluso a aquellas que no atravesaban un buen momento, lo cierto es que tenía una gran lucha personal luego de que la cámara se apagará o debía bajarse del escenario.

Hace tres años, el actor abrió su corazón con Gastón Pauls en una entrevista para el programa Seres Libres, donde contó que su objetivo era tomar conciencia sobre "cosas que están pasando que no tienen que pasar", como era el consumo que llega poco a poco a los menores de edad.

"Arrancó antes de empezar VideoMatch, sentí que arrancó como una broma, uno piensa que lo maneja. Cuando entro a VideoMatch, la presión, trabajar en vivo, hacer personajes, viajes, uno se engaña a sí mismo diciendo que lo ayuda y en realidad no te termina ayudando, terminas perdiéndote vos , la confianza laboral, la familia", se sinceró sobre sus comienzos y continuidad en el mundo de las adicciones.

Toti Ciliberto reveló que Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en advertirle sobre los peligros de la adicción: "En un momento, Marcelo Tinelli me llama y me dice 'yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte'. Me llevó una lucha de muchos años". Si bien, al principio pensó que podía manejarlo, el consumo terminó ganando: "La primera vez sentí que era fantástico, lo disfruté solamente la primera vez, después fue todo padecimiento. Mirá qué locura, yo soy profe de educación física, pero estaba pensando todo el tiempo en eso... Cada vez necesitás más para lograr algo que nunca lo conseguís como la primera vez", detalló.