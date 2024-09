Cathy Fulop y el furioso dardo dedicado a Gaby Sabatini y a los hermanos de Dybala

Catherine Fulop fue consultada por Intrusos sobre el casamiento de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala y aseguró, pese al escándalo que se desató en su momento por la feroz interna familiar tanto de los Dybala, como de los Sabatini: "Fue muy impresionante. Fue tan bello. La ceremonia fue súper emotiva".

Luego le consultaron por la ausencia de su cuñada, la extenista Gabriela Sabatini, y Cathy dijo que por respeto a su marido prefería no hablar del tema: "No voy a hablar de ella por respeto a mi esposo, que merece todo el cuidado y respeto. El más doliente acá es él. Todos los demás somos de palo. No tengo nada para decir".

Catherine Fulop, Ova Sabatini y Oriana Sabatini

Sin embargo, lanzó una picante frase al asegurar que estuvieron todos los que tenían que estar: "Yo lo que sé es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie. Estuvimos todos los que la amamos y deseamos que sea feliz".

La vida es así y la tenemos que aceptar. Por respeto a mi marido que lo amo, prefiero no hablar"

Por último, le preguntaron por la posibilidad de que Oriana sea madre en breve y Fulop se entusiasmó con la idea: "Yo espero que sí, que se pongan las pilas".

Dybala contra sus hermanos, la otra interna que opacó la boda

Mientras el país entero seguía el minuto a minuto del culebrón de los Sabatini en la previa del casamiento de Oriana con Paulo Dybala, lo cierto es que la ausencia de la tía de la novia no fue la única que se sintió durante la ceremonia: los hermanos del jugador, con quienes mantenía una excelente relación, lo dejaron de garpe y se negaron a asistir al fastuoso festejo.

¿Qué fue lo que dinamitó la relación entre el deportista y sus hermanos? Según trascendió, el detonante fue la decisión de Dybala de rechazar el contrato por 80 millones de euros que le ofreció el club de Arabia Saudita Al-Qadsiah para jugar cuatro temporadas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el pasado 20 de julio

"Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, mi ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección argentina. Aunque se me critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día", explicó el deportista.

Según consignó el periodista Diego Esteves, a los hermanos de Dybala no les gustó nada que el jugador rechazara una oferta tan jugosa y, típico de machirulos, apuntaron contra Oriana. "Los hermanos estaban chochos, se refregaban las manos; pero algo pasó: la punta del ovillo fue la ausencia de los hermanos Dybala al casamiento. Culpan a Oriana de haber dicho: 'A Arabia no nos vamos, nos quedamos en Italia".

La mala onda entre los hermanos Dybala y su flamante cuñada no sería nueva. "Paulo era muy unido con sus hermanos y un grupo de amigos con el que se iba a cazar frecuentemente en Córdoba, en los campos. Eran un grupo indestructible hasta que él se puso en pareja con Oriana y le importaba más cumplir con ella", profundizó el periodista Damián Rojo.

"Oriana habría descubierto que un día de caza no fue tan así y que él habría estado haciendo alguna otra cosa. Se enojó mucho, perdonó; pero ahí cambiaron las condiciones. Desde ahí, la última palabra en la pareja siempre la tuvo Oriana", explicó.

La relación de Paulo con sus hermanos se complicó aún más después de que ellos se negaron a participar de la fastuosa boda que tuvo lugar un mes atrás en la Argentina. Y, en una reciente nota en la que explicó el motivo por el cual rechazó la millonaria oferta, les dedicó un tremendo palito al destacar la actitud que tuvo su propio representante.

"No podés ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso. Para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma", disparó.