Coty Romero suma nuevos enemigos a la lista: ¿Le fue infiel a Nacho Castañares?

No es la primera ni la última vez que Coty Romero se enfrenta a sus ex compañeros de Gran Hermano. Semanas atrás, su nombre resonó con fuerza al confirmar su romance con el ex novio de su amiga Lucia "La Tora" Villar.

La pelea con la conductora de streaming de Telefe quedó en el pasado con una nueva polémica. En las últimas horas, Maxi Giudici salió a responder a la correntina y la acusó de las peores cosas: "Ay Constanza querida, te llenás la boca hablando de Dios y no parás de hacer maldades, de decir mentiras, de ensuciar gente, de ser una desagradecida. Sos una desagradecida sobre todo por pelear con Camila ensucias a alguien que te ayudó, que te contuvo y siempre te trató bien", comenzó su video en Instagram.

Todo se remonta cuando el pasado lunes, en "Se Picó" programa conducido por Gastón Trezeguet, Coty Romero apuntó, una vez más contra Camila Lattanzio, otra ex participante del reality show, a quien sentenció como "chorra" por robarle ropa a ella y a su hermana . Además agregó que la cantante fue la tercera en discordia entre el cordobés y Juliana Díaz, quien rompieron su relación al poco tiempo de salir de la casa.

Maxi no se quedó callado y no solo la catalogó como "mala persona", sino que además confesó lo que pasó una noche en una de las fiestas más famosas del país: "Y ya que hablás de códigos, contale a la gente que apenas cortaste con el Cone, en una Bresh con otros hermanitos de testigo, incluso tu novio actual, que me quisiste dar un beso... Te saqué para atrás y te dije '¿estás loca vos?', realmente", además agregó que nunca estaría con ella, ya que considera como un hermano a Alexis Quiroga: "le deseo lo mejor y le doy gracias a Dios que no esté más con vos."

La publicación del joven que se encuentra de viaje por España tuvo un me gusta que llamó la atención de todos los usuarios: "Ojalá Nacho también abra los ojos, porque realmente lo considero una buena persona y no te lo mereces, claramente", fueron las palabras que llevaron al papá de Nacho Castañares, actual pareja de Coty Romero, a dar like.

Finalmente, Maxi Giudici desafió a la correntina a encontrarse cara a cara en algún programa y decirse todo lo que tienen guardado. ¿Está realmente molesto o solo aprovechó el momento para unos minutos de cámara? Por su parte, la influencer se llamó al silencio y por el momento no respondió a su ex hermanito.