Dalma Maradona estalló contra Jana y la trató de "traicionera": la interna familiar que sacude el juicio por la muerte de Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona no solo mantiene en el centro de la escena a los profesionales de la salud acusados por su fallecimiento, sino que también desató una nueva interna familiar. Esta vez, Dalma y Gianinna Maradona quedaron enfrentadas con su hermana Jana, luego de que esta última solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los integrantes del equipo médico que atendió al Diez durante sus últimos días de vida.

La decisión se conoció en medio de la etapa final del proceso judicial y provocó una fuerte reacción de Dalma, quien no dudó en expresar públicamente su indignación: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve", lanzó a través de sus historias de Instagram, en un mensaje que dejó al descubierto la tensión entre las hermanas.

Dalma y Jana enfrentadas por el juicio de Maradona

Lejos de dar por terminado el conflicto, la actriz visitó Amanece Que no es Poco, el programa que conduce la "Negra" Vernaci en Olga, donde explicó los motivos de su enojo y reveló detalles hasta ahora desconocidos de la relación que mantenía con Jana antes de los alegatos: "Nosotros teníamos una relación cordial. Si bien cada uno tiene sus abogados, porque no es que nos pusimos de acuerdo y tenemos un abogado en común, estábamos alineados, hablando", comenzó Dalma, al recordar cómo se encontraban los vínculos familiares antes de que se conociera la postura judicial de su hermana.

Sin embargo, aclaró que su malestar no responde únicamente a una cuestión personal, sino que considera que la decisión podría tener consecuencias en el juicio por la muerte de su padre: "Más que una bomba en la familia, esto hace ruido para cuando los jueces tengan que decidir; ese es el problema. Entre nosotros, esta es la bomba más chica que hubo, la gente no se entera, pero no pasa por ahí y no es nada en contra de ella en particular; si otro hubiese hecho lo mismo, yo hubiese saltado igual. Estábamos todos alineados y de repente fue una sorpresa", sostuvo la hija de Claudia Villafañe.

En ese sentido, Dalma desmintió las versiones que indicaban que tanto ella como Gianinna conocían desde hacía varios días la decisión de Jana. Además, cuestionó las declaraciones de uno de los abogados de su hermana, quien deslizó que el escándalo podría responder a una búsqueda de repercusión mediática: "Ahora están diciendo que nosotros hace diez días sabíamos de esto y te lo juro que no, si no no me voy a hacer la sorprendida, ¿para qué? De hecho, uno de sus abogados dijo que capaz estamos buscando el bombazo mediático con ella y yo pienso: '¿Qué? Esto no le sirve a nadie'. De hecho, me da vergüenza tener que contarle a la gente lo que pasó y en qué momento del juicio estamos porque de repente hay alguien que decidió hacer otra cosa", aseguró.

Dalma Maradona explotó contra Jana

El punto central del enfrentamiento es Carlos Díaz, el psicólogo que participó del tratamiento de Maradona durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, junto al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Según explicó Dalma, Díaz había llegado al entorno de su padre por intervención de Matías Morla, el abogado con quien ella y Gianinna mantienen un fuerte enfrentamiento. Pero lo que más indignación le generó fue recordar el rol que tuvo el profesional en los días previos al fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020: "Yo realmente quería entender por qué; esta persona [el psicólogo] era quien se acercó a nosotros, a Jana, a Gianinna, a Verónica [Ojeda] y a mí y nos dijo: 'Ustedes tienen que respetar este tratamiento, necesito que nos acompañen, que ahora le den espacio, que no lo atosiguen'", relató sobre las indicaciones que recibieron los familiares mientras Diego permanecía bajo atención médica.

La actriz también recordó un episodio que ocurrió apenas unas horas antes de la muerte de su padre y que, según su testimonio, refleja la confianza que la familia había depositado en las recomendaciones del psicólogo: "El 24 o 25 [el exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020], Gianinna mandó un mensaje al grupo donde le dijo: 'Hace un montón de días que no nos dejás ir, tampoco queremos que mi papá crea que no nos importa, que lo abandonamos' y él le dijo que no, que se quedara tranquila", recordó Dalma.

Dalma Maradona estuvo en Olga

A partir de ese episodio, la hija mayor de Maradona y Villafañe volvió a cuestionar la postura de Jana y aseguró que no logra comprender cómo pudo solicitar la absolución de uno de los profesionales que intervenían en el tratamiento de su padre: "¿Cómo hace para no tener en cuenta esto, para pedir que no sea culpable? No sé por qué, no lo puedo entender, por más que sus abogados digan que lo pensó mucho, que está muy pendiente del juicio, todos estamos así. Tampoco somos las locas que quieren que vayan todos presos, como quiere hacer creer el abogado de Jana".

Pero el conflicto también dejó al descubierto las diferencias entre los distintos sectores de la familia Maradona y sus respectivas representaciones legales. Dalma reconoció que esperaba que los abogados de sus tías no acusaran al psicólogo por la relación que mantienen con Morla. Lo que nunca imaginó, según contó, fue que Jana adoptara una postura similar: "A ese psicólogo lo llevó Matías Morla. Esperaba que los abogados de mis tías no lo acusaran porque son socias de Morla y entiendo que el abogado se los puso él, entonces era lógico, pero lo de Jana fue una sorpresa muy grande, y si bien no tenía la obligación de llamarme y avisarme, me parece que esto ameritaba una charla, pero no sucedió", reprochó.

Finalmente, Vernaci le preguntó si había tenido la oportunidad de comunicarse con Jana después de que se conocieran los alegatos del martes. Dalma confirmó que desde aquel momento no volvieron a hablar, aunque hasta entonces mantenían diálogo. Incluso, reveló que ambas se encontraron en la puerta del tribunal antes de ingresar a la audiencia, sin que Jana le adelantara cuál sería su posición respecto de Díaz: "Ese día la saludé en la puerta como si nada, entramos. Yo digo 'por qué ahí no me avisó', me ahorraba ese momento".

Así, mientras la Justicia avanza hacia una instancia decisiva para determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Maradona, las diferencias entre sus hijas volvieron a quedar expuestas públicamente. Lo que hasta hace pocos días parecía ser un frente familiar alineado en la búsqueda de justicia terminó atravesado por reproches, acusaciones y una ruptura que, al menos por ahora, no muestra señales de reconciliación.