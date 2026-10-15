Juicio por la muerte de Maradona: con un fuerte alegato, Fernando Burlando hizo su solicitud de penas para los acusados

El juicio por la muerte de Maradona cerró este miércoles la etapa de alegatos de la parte acusadora con la exposición de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien aseguró ante el tribunal que el Diez fue asesinado y quedó librado a su suerte por los profesionales que estaban a cargo de su salud. En ese contexto, solicitó penas de hasta 15 años de prisión para los principales imputados.

El letrado acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque, para quien pidió 15 años de cárcel; a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, para quien reclamó 12 años; y a la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien solicitó 10 años. También requirió la inhabilitación profesional de los tres.

Para el psicólogo Carlos Díaz, Burlando pidió 5 años de prisión por homicidio culposo, mientras que para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni, solicitó 4 años y 6 meses de cárcel para cada uno por el mismo delito.

La psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque, dos de los principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.

En cambio, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien quedó sin acusaciones en su contra luego de que la Fiscalía y todas las querellas coincidieran en que no había pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente.

La jornada también estuvo marcada por las diferencias entre los representantes de la familia Maradona. Pablo Jurado, abogado de las hermanas del Diez, solicitó la absolución de Carlos Díaz, en línea con lo planteado el martes por Félix Linfante, representante de Jana. El pedido provocó el llanto de Gianinna, quien presenció la audiencia junto a Dalma y su madre, Claudia Villafañe.

Concluidos los alegatos de los acusadores, el debate continuará la próxima semana con las exposiciones de las defensas.

El juicio por la muerte de Maradona

Antes de hacer referencia a las penas, el letrado pidió al tribunal reproducir algunos de los audios de los imputados, entre ellos, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini que ya habían sido reproducidos durante el debate oral.

Durante su intervención, el letrado también explicó que había dividido su alegato en diez capítulos, en referencia al número que identificó al exfutbolista a lo largo de su carrera.

Los pedidos de pena de Fernando Burlando

Leopoldo Luque : 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Nancy Forlini : 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Agustina Cosachov : 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Carlos Díaz : 5 años de prisión por homicidio culposo.

: 5 años de prisión por homicidio culposo. Mariano Perroni : 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón : 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: solicitó su absolución por falta de pruebas.











