Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN: el dramático llamado de su esposa al 911 y los últimos minutos de su vida

La televisión argentina está de luto por la muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos de la pantalla chica, que durante más de tres décadas acompañó a los televidentes con sus pronósticos, alertas climáticas y explicaciones sobre los fenómenos meteorológicos. El histórico integrante de Todo Noticias (TN) falleció durante la madrugada de este viernes, luego de sufrir un infarto en su casa del barrio porteño de Versailles.

La triste noticia fue confirmada por su familia a las autoridades del canal, donde trabajaba desde mediados de los años 90. El encargado de comunicarla en vivo fue Mario Massaccesi, quien no pudo ocultar su conmoción al despedir a quien había sido su compañero durante tantos años: "La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias", expresó el conductor durante la emisión matutina de TN, visiblemente afectado por la pérdida.

Murió Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos

Según explicó Massaccesi, el meteorólogo sufrió "un infarto durante la madrugada", mientras se encontraba acompañado por su esposa y sus hijas. En medio del dolor, el periodista aprovechó para recordar el costado más íntimo de Confessore, quien siempre había elegido mantener su vida familiar lejos de la exposición mediática.

"Se fue 'el del tiempo', que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas", recordó.

Además, reveló que sus seres queridos habían solicitado discreción antes de que la noticia tomara estado público, con el objetivo de poder comunicar lo sucedido al resto de sus familiares. "La noticia fue confirmada por su familia, que pidió reserva hasta que se pudiera enterar el resto de sus familiares", señaló.

El último pronóstico de Fernando Confessore ayer, en "Nuestra tarde": "Siempre estoy". Sí, Confe https://t.co/XElWYI6M9R https://t.co/3EXyL4uHV7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 16, 2026

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. De acuerdo con la información brindada por el periodista Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Confessore se encontraba en su domicilio de Versailles cuando sufrió una descompensación repentina.

Fue su esposa, Paula, quien advirtió la gravedad de la situación y se comunicó con el 911 para solicitar asistencia médica de urgencia. Minutos después, efectivos policiales llegaron a la vivienda y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar: "Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito", relató Iezzi durante su participación en el programa Alguien tiene que decirlo.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de emergencia por reanimarlo, el meteorólogo falleció en su vivienda, donde se encontraba junto a su familia.

Fernando Confessore sufrió "un infarto durante la madrugada"

Fernando Confessore nació el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires. Aunque su nombre quedó asociado para siempre a los pronósticos televisivos, sus primeros pasos académicos estuvieron vinculados con el mundo de la aviación.

Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido, otorgada por la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones. Sin embargo, su interés por los fenómenos atmosféricos lo llevó a especializarse en meteorología. En 1992 se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que marcaría el rumbo de su carrera profesional.

Ese mismo año ingresó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde permaneció hasta 1994. Allí se desempeñó en tareas relacionadas con la recepción y la interpretación de imágenes satelitales, una herramienta fundamental para el seguimiento de las condiciones climáticas. Durante esa etapa también amplió sus conocimientos mediante cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, dos especialidades que le permitieron profundizar su comprensión de los procesos atmosféricos.

Fernando Confessore tuvo un largo recorrido vinculado al servicio meteorológico

Su desembarco en la televisión llegó en diciembre de 1995, cuando se incorporó a ARTEAR y comenzó a realizar participaciones en la pantalla de TN, Lo que inicialmente fue una oportunidad profesional terminó convirtiéndose en una trayectoria de más de 30 años dentro de uno de los canales informativos más importantes del país. En 1997 asumió como columnista y presentador del pronóstico del tiempo en la franja de TN de 7 a 9. Paralelamente, se sumó a El noticiero de Santo, emitido por El Trece, donde también acercaba a los televidentes las novedades meteorológicas.

Con el paso de los años, su presencia se volvió una constante en la programación informativa. Además de comunicar las condiciones del tiempo y advertir sobre posibles fenómenos climáticos, Fernando Confessore participó en coberturas especiales y desarrolló una tarea de divulgación científica destinada a explicar información técnica de manera sencilla.