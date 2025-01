¡Drama sin fin! Ivana Icardi disparó munición gruesa contra Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones

La novela interminable entre Wanda Nara, Mauro Icardi, y los múltiples protagonistas que se suman al drama mediático acaba de añadir otro capítulo más, y uno muy explosivo. Esta vez, quien se encargó de avivar el fuego fue Ivana Icardi, hermana del futbolista, que no se guardó nada al reaccionar contra las recientes declaraciones de la mediática en el programa LAM. Mientras Wanda abría su corazón con lágrimas en los ojos y denunciaba supuestas amenazas, abandono económico, y hasta complots mediáticos orquestados por su ex marido, la ex Gran Hermana decidió tomar cartas en el asunto desde su trinchera favorita: las redes sociales.

El tuit incendiario de Ivana

En un breve pero contundente tuit, la influencer escribió: "Trastornada mental nivel infinito", en referencia a la conductora. Y claro, internet no tardó en hacer lo suyo: retuits, likes y memes inundaron la plataforma, con usuarios posicionándose tanto a favor como en contra de cada bando. Las declaraciones de Wanda fueron dignas de una entrega especial de Intrusos: aseguró que Icardi juró destruirla, dejarla sin obra social, e incluso "embarazar" a Eugenia "La China" Suárez como parte de su venganza personal. Además, sostuvo que su exmarido paga a periodistas y figuras mediáticas para hablar mal de ella.

Incluso, hasta mencionó los supuestos montos que harían palidecer a cualquier contrato publicitario. "Hay una periodista que cobra 20 mil dólares por mes gracias a Mauro", disparó Wanda, aunque no quiso dar nombres. Por supuesto, las redes se llenaron de teorías conspirativas, apuntando a posibles destinatarias de ese cheque misterioso. Pero el momento más impactante llegó cuando Wanda confesó que su ex tenía acceso a videos íntimos de ella debido a las más de 60 cámaras instaladas en su hogar durante sus 12 años de matrimonio. Según la empresaria, Icardi habría utilizado estas grabaciones como herramienta de amenaza.

Incluso, hasta confesó que el delantero tendría videos de ella junto a Keita Baldé, el ex compañero de Mauro con el que ella le fue infiel. "La relación con el jugador (Keita Baldé) fue real, yo se lo conté a Mauro, porque estábamos separados. Él me extorsiona con eso, con mostrar los videos. Lamentablemente tuve que subir los chats para demostrar que esto fue después. Antes de la China nuestra vida era perfecta. Cuando yo le dije a Mauro que me quería separar, él se volvió loco y no quería. Él jura y perjura que me va a hacer la vida imposible", afirmó la conductora de Bake Off y aclaró que las supuestas amenazas ya fueron denunciadas ante la justicia.

Lejos de calmar las aguas, Ivana Icardi decidió doblar la apuesta. Su frase lapidaria no solo se convirtió en tendencia, sino que también dejó claro que su lealtad está con su hermano. Aunque su participación en esta batalla mediática no es nueva, el nivel de agresividad en sus palabras sorprendió incluso a sus seguidores. Algunos aplaudieron su valentía, mientras otros la criticaron por avivar un conflicto que ya parece estar fuera de control. Entre las otras perlas que dejó Wanda durante su conversación telefónica con Ángel de Brito, reveló que Mauro compró su soñada mansión en Nordelta, que ahora comparte con "La China".

Mauro Icardi y Wanda Nara

Una jugada que, según ella, no fue casual, sino un golpe certero en el ajedrez emocional que ambos parecen jugar. "Esa era la casa de mis sueños", lamentó, en lo que muchos consideraron un guiño para sumar simpatía pública. Mientras Wanda se asegura de que cada palabra suya sea escuchada en los medios y Mauro guarda silencio absoluto, Ivana continúa su cruzada online, defendiendo a su hermano y alimentando el drama. Lo único seguro en esta historia es que los espectadores no se aburren: cada día parece traer una nueva revelación, un tuit incendiario, o un giro inesperado. ¿El próximo capítulo? Solo queda esperar.