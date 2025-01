"¡Es una trituradora de huevos!": los amigos de Icardi fulminaron a "La China" y se acelera la crisis

Ya hay problemas en el paraíso. Aunque cueste creerlo, pasaron tan sólo quince días desde que Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez blanquearon su relación. Pese a que la actriz y el futbolista se muestran de forma constante en redes sociales, la pareja estaría viviendo una fuerte crisis por el control que la ex Casi Ángeles pretende ejercer sobre su flamante novio. ¿Se pudrió todo?

En las últimas horas, Suárez armó las valijas y abandonó la "mansión de los sueños" de Wanda Nara. ¿El motivo? Al parecer, el futbolista se siente sofocado por la intensidad de "La China" y le habría pedido continuar con la relación, pero en casas separadas.

El rumor rápido se convirtió en realidad. Después de dos semanas en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, Eugenia regresó junto a sus hijos a su departamento de la Ciudad de Buenos Aires y compartió historias desde el living, confirmando así que la convivencia con Icardi llegó a su fin; al menos por un tiempo.

Mientras "La China" muerde el polvo, quien come pochoclos desde Miami es Yanina Latorre. La panelista de LAM reveló en las últimas horas que los amigos de Icardi no aprueban la relación con la actriz y en la intimidad se refieren a ella como una "trituradora de huevos".

El nuevo book de fotos de "La China" Suárez y Mauro Icardi

¿El último escándalo? Al parecer, Suárez pretendía irse de vacaciones junto a sus tres hijos e Icardi, en medio de la batalla judicial del futbolista por la tenencia de Francesca e Isabella. "Como la oriental no llevó a sus hijos de vacaciones, está convenciendo al padre de América para irse de viaje. Lo toma por boludo, evidentemente", disparó Latorre.

"Icardi está en medio de una batalla judicial para ver a sus hijas. Los amigos de él la detestan. Me cuentan que es una 'trituradora de huevos'. No se le separa. Lo enloquece por mis historias. Le dice lo que tiene que hacer. Se mete en todo. No llevan ni dos meses. Desesperada, ¿no?", chicaneó la panelista de Ángel De Brito.

Según Latorre, el futbolista se estaría cansando también de la intensidad de la actriz: "Él empezó a hartarse. Ya ni puede hablar por teléfono... ella clavada al lado escuchando y opinando. Me llamaron varios (amigos de Mauro). La 'trituradora de huevos' está imposible. Dicen que le ven poco futuro al tema".

"Ella quería un jugador (triste). Él, despechado, quería vengarse (al pedo). Y de la nada, tiene a una más tóxica que Wandu, instalada en la casa de los sueños, los pibes, al amigo Juanma y la mar en coche. El tipo se siente invadido y podrido", reveló Latorre.

L-Gante viajó a Córdoba con Wanda Nara

Sobre el posible viaje de la pareja a Estambul, la panelista aseguró: "Él tiene que irse a Turquía. Ella quiere ir. Los ex no le dejan a los chicos. Un quilombo. Él tiene los huevos al plato de que le enchufen al entorno y de que le usen la tarjeta. La venganza le salió para el ort...".

"Parece que él le habría dicho a alguien que no está para estar de novio, que no está enganchado, pero que ella sí. El tal Juanma se adueñó de la casa. Habrían empezado a pelear, ella lo quiere manejar", cerró.