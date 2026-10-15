Escándalo en los Martín Fierro de la Música: le prohibieron la entrada a Pepe Ochoa y Ángel de Brito lanzó una picante indirecta

Los Martín Fierro de la Música prometían ser una noche de celebración, glamour y reconocimientos para los artistas, pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el verdadero show terminó ocurriendo detrás de escena. La primera edición de los premios, celebrada en Tango Porteño, quedó envuelta en un escándalo después de que Pepe Ochoa denunciara que le prohibieron ingresar a la ceremonia y apuntara contra los responsables de la organización.

Lejos de quedarse callado, el panelista de LAM sacó los trapitos al sol en sus redes sociales y dejó en claro que no estaba dispuesto a dejar pasar semejante desplante. "Me prohibieron entrar a los Martín Fierro de la música. Una vergüenza. ¿Y la libertad de expresión? Mano negra", disparó desde su cuenta de X.

Pepe Ochoa no pudo entrar en los Martín Fierro de la Música

Con la bronca todavía fresca, Ochoa fue por más y señaló a quienes, según su versión, estuvieron detrás de la decisión. Aunque evitó dar nombres propios, sus palabras apuntaron indirectamente contra Pilar Smith, quien se desempeñó como jefa de prensa del evento: "El organizador y una expulsada por criticar los premios tomaron la decisión de que yo no pueda participar de la ceremonia e ir a celebrar con mis compañeros de LAM", expresó.

Y como si faltara un poco más de pimienta, el periodista puso sobre la mesa una contradicción que, a su entender, dejó bastante mal parados a los involucrados. "Son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso eligen prohibirme la entrada a este evento cuando formo parte del equipo de LAM", cuestionó sin filtros.

Según contó el propio Ochoa, varios de sus compañeros decidieron darle la espalda a la ceremonia en señal de solidaridad. En lugar de desfilar por la alfombra roja y participar de la premiación, parte del equipo optó por compartir una cena, dejando en claro que el desplante no había caído nada bien dentro del programa de Ángel de Brito: "Mis compañeros, varios, se solidarizaron no yendo al evento", aseguró el panelista, mientras el escándalo comenzaba a ganar terreno en las redes sociales.

El descargo de Pepe Ochoa

Sin embargo, Ochoa se encargó de hacer una aclaración importante: APTRA no habría tenido responsabilidad en la decisión de impedirle el ingreso. De hecho, reveló que mantuvo una conversación con Luis Ventura, quien intentó intervenir para solucionar el conflicto. "Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que Aptra no tiene nada que ver en todo esto", sostuvo, desligando a la entidad que entrega los Martín Fierro de la polémica.

Mientras Pepe denunciaba que lo habían dejado afuera de la fiesta, LAM terminó teniendo su momento de gloria. El ciclo de América TV se quedó con la estatuilla a Mejor Cortina Musical para TV, una distinción que Ángel de Brito recibió sobre el escenario en medio del revuelo. Lejos de hacer un escándalo frente a los invitados, el conductor comenzó su discurso con agradecimientos y celebró la posibilidad de compartir la noche con tantos artistas. "Gracias. ¡Qué linda fiesta con tantos cantantes juntos! Me trajeron suerte los Pimpi, que los adoro", expresó.

"Me hubiera gustado celebrar con todos mis compañeros pero no se pudo" En los #MartinFierroDeLaMusica #LAM se llevó el premio a mejor cortina musical y Ángel de Brito se refirió a la polémica por la que no dejaron ingresar al evento a Pepe Ochoa. https://t.co/Lq1WElGIen — emi (@eeemiliano) October 15, 2026

Luego, destacó el trabajo de quien estuvo detrás de uno de los sellos musicales más reconocibles del programa: "Se lo quiero agradecer a DJ Deró (Ezequiel), que fue quien hizo la cortina del programa".

Pero el momento más significativo llegó sobre el final de su discurso. Sin mencionar directamente la denuncia de Ochoa ni señalar a los responsables del conflicto, De Brito dejó una frase que, en medio de la polémica, no pasó inadvertida: "Gracias, APTRA. Me hubiera encantado estar con todos mis compañeros acá, no se pudo, pero otra vez será. Que siga la fiesta y ¡aguante LAM!", cerró el periodista.