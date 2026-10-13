"Julieta Prandi es tóxica, conventillera y celosa": la explosiva versión del entorno de Emanuel Ortega tras la separación

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió a todos y, aunque la modelo pidió en su comunicado que no se especulara con versiones falsas sobre la ruptura, los rumores no tardaron en aparecer y los supuestos motivos del final de la relación comenzaron a circular por los medios.

La conductora prefirió no brindar más detalles después de revelar que se habían roto ciertos acuerdos que consideraba innegociables dentro de una pareja. Sin embargo, sus palabras dejaron la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y varios periodistas del espectáculo comenzaron a compartir la información que habían recolectado sobre el conflicto.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Una de las primeras en pronunciarse fue Pamela David, quien reveló que Prandi le había manifestado su malestar por una entrevista que le realizó a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, para Blender. Durante aquella conversación, la exmodelo repasó distintos momentos de su vida, incluida su lucha contra la depresión.

David explicó que la entrevista se había grabado el 18 de agosto, pero que salió a la luz después del casamiento de Prandi y Ortega: "Julieta lo tomó mal; me escribió", reconoció la conductora, quien contó que la modelo consideró que la publicación del contenido había sido "innecesario". Lejos de minimizar el enojo, Pamela admitió que, al conocer la postura de Prandi, logró comprender su reacción. "Con el diario del lunes se me parte la cabeza porque cuando ella me lo dice, digo: 'Tenés razón'", expresó.

🗣️ PAMELA DAVID SOBRE LA SEPARACIÓN DE JULIETA PRANDI: "LE MOLESTÓ MI NOTA CON ANA PAULA DUTIL" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/ohFBIsILWL — América TV (@AmericaTV) October 13, 2026

De todas maneras, aclaró que la fecha de publicación no respondió a ninguna intención de generar un conflicto, sino a que tenía varias entrevistas grabadas que se fueron difundiendo posteriormente. "Nunca hubo animosidad. Era la historia de Ana Paula. Ella vivió su historia de amor y ella lo contó porque era su vida", sostuvo. Además, remarcó que, cuando se realizó la charla con Dutil, el casamiento todavía no había ocurrido.

Pero la conductora fue un paso más allá y deslizó que la molestia de Prandi podría haber sido una señal de que la relación ya atravesaba algunas dificultades. "Algo había más allá de que recién se casaron cuando sale la nota de Dutil. No digo que tenga que ver con Ana Paula, sino que ya había una fricción en la pareja", analizó.

Sin embargo, Pamela no fue la única que aportó información sobre el escandaloso final del matrimonio. Daniel Gómez Rinaldi también se metió de lleno en la polémica y lanzó fuertes declaraciones que, según aseguró, provenían del entorno del músico: "Julieta Prandi es toxica, conventillera, celosa", expresó el periodista al reproducir las supuestas palabras de personas cercanas a Ortega. De inmediato, buscó despegarse de esas acusaciones y aclaró: "Yo no tengo nada contra Julieta".

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Según contó, amigos y familiares del cantante le habrían asegurado que el matrimonio estuvo lejos de ser la historia de amor que mostraban públicamente. Incluso, lanzó una versión todavía más contundente sobre la decisión de pasar por el Registro Civil: "Él se casó obligado".

De esta manera, mientras Prandi optó por mantener en reserva los detalles de su separación, las versiones sobre lo que habría ocurrido puertas adentro comenzaron a multiplicarse. Por el momento, las acusaciones atribuidas al entorno de Ortega no fueron confirmadas por los protagonistas, y el verdadero motivo de la ruptura continúa siendo una incógnita.