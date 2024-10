"Furia" Scaglione le quitó mérito a Griselda Siciliani: pidió rédito a Netflix por "Envidiosa"

Desde su paso por Gran Hermano Juliana "Furia" Scaglione cree ser una gran referente de las mujeres empoderadas. La joven, en reiteradas oportunidades, sostuvo que desde su aparición en la pantalla de Telefe, muchas mujeres comenzaron a raparse y tatuarse el cuerpo. Una realidad paralela que sus fanáticos alientan hace meses, y la cual escaló a un nivel superior, con una denuncia pública de la mediática hacia Netflix.

A través de su canal de stream, la doble de riesgo se cargó a la plataforma, a quien además pide un reconocimiento económico. Según su testimonio, se encuentra evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra la productora, tras el lanzamiento de "Envidiosa", la serie más vista en el país, que tiene como protagonista a Griselda Siciliani.

Con aires de grandeza, Furia apunta a ser la protagonista de una plataforma internacional que no la registra

"En mi caso muchos reprodujeron la palabra furia, o bueno, empezó a haber como muchas modelos peladas", comenzó su descargo Juliana Scaglione, quien continuó: " Muchas marcas roban mi imagen para venderla, en este caso Netflix, este de 'envidiosa' me lo re chorearon ", sorprendió a su audiencia. Cabe recordar que la influencer acusó a cada uno de sus compañeros de tenerle envidia, y por esta razón sería el "choreo".

La ex hermanita no sólo se enfrenta a la productora por el éxito de Envidiosa, sino que además aseguró que no es la primera vez que se inspiró en su imagen: "Ahora hay una serie que se llama Furias, no pueden vender con la palabra Furia, pero le pusieron una 's' y ya está", exclamó muy segura de sus palabras.

La serie a la que hizo referencia la mediática es "Furias", que se estrenó en Netflix el pasado primero de marzo. Si bien para esa fecha la participante ya se encontraba dentro de la casa con su nombre resonando en los medios locales, esta producción es francesa y se volvió de las más vistas por su trama. La sinopsis adelanta: "Mientras busca vengar la muerte de su padre, una chica queda atrapada en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París".