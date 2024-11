Jimena Barón entre desafortunados y costosos inconvenientes: Tailandia se volvió un infierno

Wanda Nara se bajó del viaje a Tailandia, y la exclusiva marca de joyas encontró el reemplazo perfecto: Jimena Barón. A pesar de ser la segunda opción, la joven se comprometió con su labor y dio contenido de sobra convirtiéndose en tendencia en las redes sociales. Pese a poner lo mejor de sí, en las últimas horas protagonizó algunos inconvenientes.

La Cobra compartió en sus plataformas digitales cada uno de los eventos y excursiones con Pandora, donde recibió una gran cantidad de halagos por el ingenio que tuvo al resolver todo a último momento. De todas formas, algo podía fallar, y el pasado miércoles la cantante volvió a ser tendencia por un incómodo momento que vivió en un evento del viaje, que se trataba de un gran desfile con Miss Universo: un único color estaba prohibido en la pasarela y ese fue el elegido por la mediática.

Jimena Barón incumplió las normas de Pandora, pero fue la más aplaudida en el desfile

"Empecé el día fascinada porque de casualidad me puse un vestido de los mismos colores que el templo que visitamos", comenzó su relato en su último posteo en Instagram y luego agregó: "Terminé el día desfilando en un evento con 99 mujeres vestidas de rosa bebé porque el fucsia estaba prohibido y se olvidaron de avisarme . Un éxito mi debut en las pasarelas".

Jimena Barón fue protagonista una seguidilla de errores que fueron transformando su día en una jornada catastrófica que terminó en llanto y una llamada con su novio, Matías Palleiro: "El problema de los relojes caros es olvidarlos en el hotel y darse cuenta en el aeropuerto", dijo en una historia y avisó a todo su fandom que había dejado el lujoso hospedaje en Bangkok para completar la segunda parte el viaje.

Los desafortunados episodios que vivió Jimena Barón en su viaje a Tailandia

"Minutos después hice el check in llorándole a Matías al teléfono y despache el carry on que avisaron tres veces que no podíamos despachar porque es nuestra ropa para la fiesta en el yate de lujo", relató sumando un nuevo problema a la lista. Lejos de terminar con sus tragedias, la influencer compartió una nueva imagen sentada en el aeropuerto: "Hay grandes chances de que además ésta no sea la puerta de embarque porque no hay absolutamente nadie ".

Al llegar a Thalang, un área protegida, las malas noticias continuaron. Mientras Pandora organizó una jornada en barco para disfrutar de las exóticas playas del lugar, el pronóstico no acompañó y llovió. Pero, finalmente las vibras mejoraron y Jimena Barón compartió un video a los saltos con Pampita mientras sus colegas arengaban.