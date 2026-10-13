Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse: el supuesto motivo detrás de la ruptura

Cuando parecía que Julieta Prandi había encontrado la estabilidad sentimental junto a Emanuel Ortega, después de años difíciles en su vida personal, la conductora sorprendió a todos al anunciar el final de su relación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento elegido para comunicarlo: la pareja llevaba menos de un mes de casada.

El lunes por la noche, la modelo utilizó sus redes sociales para confirmar que su historia de amor con el músico había llegado a su fin, apenas semanas después de haber pasado por el Registro Civil de San Isidro: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió, dejando en claro que la decisión no había sido sencilla.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega separados

Prandi decidió anticiparse a los rumores y hacer pública la ruptura antes de que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación. En su comunicado, explicó por qué había elegido compartir una noticia tan íntima con sus seguidores: "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad", sostuvo.

Sus palabras no pasaron inadvertidas, especialmente porque durante los últimos meses habían circulado versiones sobre una supuesta relación conflictiva con algunos integrantes de la familia Ortega. En particular, se había especulado con un vínculo tirante entre la conductora y sus cuñados, aunque ella misma se había encargado de desmentir esas versiones en distintas oportunidades.

De hecho, siempre había destacado la buena relación que mantenía con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes también habían acompañado a la pareja en uno de los momentos más importantes de su historia.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

Pero hubo una frase del comunicado que despertó todavía más interrogantes. Sin entrar en detalles sobre qué había ocurrido puertas adentro, Julieta hizo referencia a los acuerdos de pareja y a ciertos límites que, aparentemente, no estaba dispuesta a cruzar: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables", expresó.

Finalmente, la conductora dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar públicamente en los motivos de la ruptura y cerró su mensaje con un pedido dirigido tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

La separación resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que el pasado 15 de septiembre Prandi y Ortega habían formalizado su relación con una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro. El evento contó con apenas 36 invitados y fue organizado bajo un fuerte hermetismo, ya que ambos habían decidido mantener los detalles en reserva hasta último momento.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían casado hace menos de un mes

Aunque Julieta había sido contundente al pedir que no se instalaran versiones alejadas de la realidad, el escándalo no tardó en estallar en la televisión. Fue Ángel de Brito quien puso sobre la mesa una información que hasta ese momento no había trascendido públicamente: una presunta infidelidad de Emanuel Ortega.

El conductor aseguró que a LAM había llegado una versión sobre un supuesto vínculo del músico con otra mujer, que habría sido descubierto por Prandi y habría desencadenado un fuerte conflicto: "A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo", explicó al aire.

💔 JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA, SEPARADOS #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/W7UCNMNL5J — América TV (@AmericaTV) October 13, 2026

Por su parte, Pepe Ochoa también aportó información sobre el presente de la pareja y aseguró que la crisis venía gestándose desde antes de que Prandi decidiera hacer pública la ruptura: "Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una", sostuvo el panelista.

De esta manera, lo que comenzó como un comunicado inesperado en las redes sociales terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo del espectáculo. Entre versiones de infidelidad, diferencias irreconciliables y acuerdos que habrían dejado de cumplirse, el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega llegó a su fin cuando apenas comenzaba.