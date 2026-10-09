Zaira Nara reveló por qué no quiere volver a convivir con Jakob Von Plessen tras su reconciliación

Después de cuatro años de caminos separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La modelo confirmó su reconciliación con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo, y, aunque atraviesan un gran presente sentimental, sorprendió al revelar que no tienen planes de volver a convivir.

Lejos de apostar nuevamente a la vida bajo el mismo techo, la hermana de Wanda Nara explicó que ambos encontraron una dinámica que les permite disfrutar de la relación sin resignar la independencia que construyeron durante los años que estuvieron separados.

Zaira Nara habló con Yanina Latoore en SQP

Durante una entrevista con Yanina Latorre en SQP, la conductora fue directamente al punto y quiso saber si la reconciliación también había significado una mudanza. Sin vueltas, Zaira respondió: " No, no. Él tiene su casa, yo tengo la mía ".

La respuesta despertó la curiosidad de Latorre, quien rápidamente intentó ponerle un nombre a esta nueva etapa sentimental: "Son novios. Perfecto", comentó. Lejos de esquivar la definición, la modelo asintió y dejó en claro que está disfrutando de una faceta mucho más relajada de la relación: "Estamos viviendo la parte más divertida".

Zaira Nara volvió con Jakob Von Plessen

Sin embargo, detrás de esta decisión hay mucho más que una simple cuestión de comodidad. Zaira reconoció que la separación, aunque dolorosa, también le permitió descubrir una independencia que hoy no está dispuesta a perder: "Cuando te separás ganás algo después de todo el duelo de no ver a tus hijos algunos días", reflexionó sobre el proceso que atravesó tras ponerle punto final a su relación con Jakob.

En esa misma línea, profundizó sobre los cambios personales que experimentaron ambos durante el tiempo que estuvieron distanciados: "Ganás una independencia. Soy una mujer muy independiente que ama su vida. Él es un hombre muy independiente que ama su vida".

Zaira Nara reveló por qué no quiere volver a convivir con Jakob Von Plessen

La reconciliación despertó todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la pareja y, como era de esperarse, Latorre no dejó pasar la oportunidad de preguntarle si la decisión de mantener hogares separados era definitiva: "¿El plan es seguir viviendo separados o en algún momento van a vivir juntos?", quiso saber la conductora.

Pero Zaira evitó anticiparse a lo que pueda suceder y dejó en claro que, por ahora, prefiere vivir el presente sin presiones ni compromisos que alteren el equilibrio que consiguieron: " No hay plan . Me choqué con que todo el mundo me empiece a preguntar del tema. Hoy me siento rara hablando del tema porque siempre la relación con él traté de resguardarla porque no pertenece a los medios. Es algo muy importante para mí y estoy muy contenta", aseguró.

📢 ZAIRA NARA: "Wanda es mi cómplice, sabe todo desde el minuto cero y está feliz" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/vfXXAWVojT — América TV (@AmericaTV) October 8, 2026

A diferencia de otras figuras del espectáculo que comparten cada detalle de su vida sentimental, la modelo reconoció que hablar públicamente de esta reconciliación le genera cierta incomodidad, especialmente porque su expareja siempre mantuvo un perfil alejado de las cámaras: "Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad. Siento que estoy exponiendo una parte muy íntima mía, me gusta resguardar y cuidarla, sobre todo por mis hijos. Es un momento importante para toda la familia", expresó durante el móvil con SQP.

Cómo reaccionaron los hijos de Zaira Nara y Jakob Von Plessen a la reconciliación

Más allá de las decisiones de pareja, hay dos protagonistas fundamentales en esta historia: Malaika y Viggo, los hijos que Zaira y Jakob tienen en común. Por eso, la periodista también quiso saber cómo recibieron los pequeños la noticia de que sus padres habían decidido volver a apostar al amor después de cuatro años separados.

La modelo explicó que, lejos de enterarse por los medios o las redes sociales, sus hijos estuvieron al tanto de lo que sucedía desde el primer momento: "Los nenes, como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran ", aseguró.

Zaira Nara contó que sus hijos están felices de la reconciliación con Jakob Von Plessen

Además, dejó entrever que la reconciliación no fue una decisión impulsiva ni algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino el resultado de un proceso que ambos fueron construyendo con tiempo y cuidado: "Ellos hace bastante que lo saben. Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro", detalló, aunque prefirió no revelar desde cuándo sus hijos conocen esta nueva etapa de la relación.

Así, mientras las preguntas sobre una posible convivencia siguen apareciendo, Zaira Nara apuesta a una segunda oportunidad con Jakob Von Plessen, pero esta vez bajo sus propias reglas: cada uno en su casa, con sus espacios personales y sin apurarse a dar pasos que todavía no consideran necesarios. Y aunque prefirió mantener bajo reserva varios detalles de la reconciliación, cerró la entrevista con una frase que resume su presente sentimental y familiar: "Estoy muy contenta".