La China se enojó y Lauty Gram tuvo que dar explicaciones por un confuso detalle en una foto

Las últimas historias de Instagram de Lauty Gram generaron mucho revuelo en las redes sociales y con su pareja Eugenia "La China" Suárez, quien puso el grito en el cielo por una un poco zafada en la que se los ve juntos en la cama. La bronca de la actriz fue porque la foto los muestra abrazados, en una situación más bien íntima, mientras que en realidad ella está en Miami sola. Además, el cantante subió otra que generó mucho polémica.

Resulta que el cantante compartió una postal en el baño y muchos afirmaron que de fondo se podría observar lo que parecía un preservativo usado, razón por la cual tuvo que salir a dar explicaciones. Las dos situaciones están vinculadas, aunque sucedieron en momentos distintos. Primero fue el enojo de la ex Casi Ángeles a partir de ese abrazo íntimo expuesto. "Ustedes saben que en las últimas horas Lauty Gram subió una imagen a sus stories de Instagram de la China Suárez y esto habría desatado un fuerte enojo en la actriz que le reprochó haber subido", reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La historia que subió Lauty Gram y que enfureció a "La China" Suárez mientras estaba en Miami.

En la imagen en cuestión se ve a una Suárez cubierta con un brazo del cantante sin ropa arriba y con la coincidencia de la misma pulsera blanca de algún lugar especial compartido. El tema es que la foto no es reciente, es de un fin de semana en el que sí estuvieron juntos. Al menos así lo detalló el periodista de Mitre: "Lo que me contaban es que la foto es antigua, que no es de ahora porque hoy por hoy no están juntos como ya te vengo contando hace rato. 'La China' lo sintió innecesario y mentiroso ese posteo porque no tiene nada que ver con la realidad".

El enojo de la actriz se hizo más intenso, ya que aparentemente le habría pedido que borre la publicación, algo a lo que el cantante se negó a hacer. Este entredicho todavía seguiría vigente en la relación entre ambos, la cual ya no gozaría de la vitalidad que lo caracterizaba en aquellos primeros días en los que Suárez dejó atrás a Rusherking y encontró el amor en otro cantante.

La aclaración de Lauty Gram para desmentirle a LAM el supuesto preservativo usado que se veía.

Es por eso que la reciente historia de Lauty Gram en la que se confundió un papel de chicle con un preservativo, llamó mucho más la atención. El enojo anterior de la actriz por ver que el joven quiere aparentar una situación que no existe, se ve de otra manera con el antecedente del reclamo por la foto vieja.

Lo cierto es que en la primera historia se vio el papel que de lejos podía confundirse con el cobertor de un preservativo. Aunque a las pocas horas salió la desmentida con un video y un zoom ida y vuelta para mostrar que en realidad se trataba del papel de un chicle de una marca de primera línea, aunque no la más popular del mercado.

Esta aclaración en respuesta a la cuenta de El ejército de LAM implicó un chivo para la empresa de golosinas, la cual todavía o no se percató del centro que le tiraron o no lo reflejó en sus historias y publicaciones. Evidentemente, tanto en los negocios como en el amor, Lauty Gram no da puntada sin hilo.