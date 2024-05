Ventura y Lobos se cruzaron por el show de Milei: "¿El acto los pagábamos nosotros?"

El show musical que realizó el presidente Javier Milei en el Luna Park generó todo tipo de debates y cruces. Si bien hubo quienes apoyaron al libertario en su deseo de cantar frente a un estadio lleno, existieron otros que criticaron con fuerza que el mandatario gaste tiempo y, sobre todo, dinero en estas banalidades. Sin ir más lejos, uno de los reproches que originó la presentación que hizo el jefe de Estado el miércoles por la noche estuvo vinculada a los fondos que se usaron para pagar todo lo que conllevó cumplirle el capricho al economista: no sólo el Luna Park, sino la limpieza del mismo y el mega operativo de seguridad que se desplegó.

Si bien el vocero Manuel Adorni aseguró que la plata salió de las "regalías" que obtendrá Milei con la venta de su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", algunos periodistas señalaron que el espectáculo fue llevado a cabo a costa de todos los argentinos. Esto fue lo que terminó generando un intenso cruce por la pantalla de TN entre el periodista Adrián Ventura -habitué en esta clase de conflictos- y su compañero en la pantalla del canal de noticias, Guillermo Lobo.

Todo comenzó cuando Ventura daba detalles del show que terminó protagonizando el presidente. "Para Milei el socialismo ni siquiera es como alternancia de gobierno, directamente lo descalifica porque dice que el socialismo es asesino, es lo que dijo él, ese fue el calificativo, lo que dijo en España. Después viene un segundo momento que es el show, ahí te lo dejo, interpretación libre. Adorni dijo que esto es parte de la presentación del libro, es el marketing que Milei le pone al libro", dijo.

El periodista remarcó que se trató de un "acto privado" que habría costado entre "8 y 10 millones de pesos". "Aseguró la Presidencia que lo financia un empresario, pero que no lo paga el empresario, es decir, lo va a terminar pagando Javier Milei con las regalías del libro. Le adelanta el dinero el empresario, no dicen qué empresario es y entonces después Milei, a medida que va cobrando las regalías del libro, que sale 23.000 pesos y de ese valor el 10% le queda a él, lo van cubriendo", detalló.

Adrián Ventura y Guillermo Lobo

Esta información despertó la intriga de Lobos, que rápidamente quiso participar del debate y, fuera de cámara, preguntó: "Los otros actos políticos en el Luna Park, ¿quién los pagaba?". La respuesta de Ventura, visiblemente incómodo, llegó de inmediato: "Supongo que el partido, no sé cada acto en particular, acá desde mi punto de vista deberían decir qué empresario lo financia. Para ser transparente, tienen que ser transparentes, pero como nadie lo es....".

Ante la insistencia de Lobos, que volví a consultarle a su compañero quién pagó los otros actos políticos del libertario, Ventura le pidió algo molesto: "¿Querés sumarte? Vení. Sumate, sumate, porque si no estamos hablando detrás de cámara y es incómodo". Una vez a su lado, el periodista volvió a preguntar: "¿Los pagábamos nosotros?". En ese momento, la tensión se sentía en el aire. Incluso, quedó en evidencia cuando Lobos le pidió a Ventura que se corriera unos pasos y éste lanzó: "¡Sí, donde vos quieras!".

Una vez en el lugar, Ventura comenzó con su análisis: "Los partidos políticos tienen un mecanismo de financiamiento, parte del financiamiento del partido político es... Sí, sí, está establecido en leyes". "¿Quiere decir que la Libertad de Avanza podría pagarlo con su dinero?", retrucó Lobos, a lo que su colega siguió: "Sí, por supuesto, podría pagarlo el partido político". "Me parece más honesto que ponga la plata al privado", fue la inmediata respuesta del conductor de TN.

Javier Milei en el Luna Park

Esta opinión molestó a Ventura, que agregó: "No, no, no, escúchame, yo te explico lo siguiente. Hay leyes de financiamiento de partidos políticos, el dinero viene del Estado, una parte financia el Estado, los partidos políticos, en función del número de votos que obtuvieron en la elección, en función de distintos parámetros. Lo podría pagar el partido político con su dinero o lo podría pagar un privado. Si lo financia el privado, me parece que deben decir que lo financia tal privado, Total, lo va a pagar MIlei, pero tendríamos que saber quién es el que lo financia". Frente a esto, Lobos le remarcó a Ventura que tiene 54 años y que "sospecha" que el acto lo pagaron los argentinos.

Por este motivo, su compañero expresó: "Sospechamos siempre que lo pagamos nosotros. No, no es bueno que lo pague un privado. Es intolerable que lo pague ningún privado y no lo está pagando un privado. Está mal, si nosotros pagamos los actos. Está horrible, no es lo que corresponde. No sé cada acto quién lo habrá pagado. Algunos lo habrá pagado nosotros, me imagino... Algunos actos lo habremos pagado nosotros con impuestos. Acá hay un tema que es conceptual. El Estado le da el dinero al partido, para la vida del partido y es legal. ¿De dónde sacó esa plata? Es impuesto, claro. Es una ley del Congreso, de hace 40 años".

No es el primer round entre Ventura y sus compañeros

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Ventura se enoja con sus compañeros al aire. A comienzos de 2020, Guillermo Lobo, Lorena Maciel y el propio Ventura no se pusieron de acuerdo y tuvieron, al menos, un agitado debate que tuvo como premisa la muerte de Alberto Nisman. "Aparece ´suicidado´ un día antes de tener que declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fortísima....", dijo con ironía Ventura.

El periodista no pudo terminar su idea porque Lobo (que no entendió el sarcasmo) lo interrumpió para preguntarle: ''¿Cómo 'suicidado'?". Por esa razón, Ventura agregó: "¡Apareció muerto! Cuando digo ´suicidado´, lo digo a propósito". En ese momento, Maciel interrumpió a sus compañeros y, de manera llamativa y casi sorprendente, disparó: ''Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo se apuntaba que se quitó la vida".

Y sumó: "Y que no había elementos para pensar de que se trata un asesinato. Jurídicamente se va a tener que comprobar esto". Impactado por la reacción de su compañera, Ventura manifestó que no se puede "acomodar cada causa judicial al tiempo de cada gobierno" porque si no "no va a ser creíble nunca". Fue ahí cuando Maciel, arremetió: "No dejemos acomodar la causa a los tiempos de Macri. ¿Por qué en los tiempos de Macri es la pura verdad, y no la pericia de la corte?''.

Del mismo modo, después de este episodio, en una nota en vivo la movilera Valeria Sampedro se mostró disgustada por los temas que últimamente le toca cubrir en la señal de noticias, y uno de esos tópicos "bobos" que tuvo que explicar estuvo relacionado con que los billetes de cinco pesos finalmente ya no podrán usarse más. "Ustedes ríanse", le dijo enojada a sus compañeros.

Semanas más tarde de este ida y vuelta, Ventura también mantuvo un fuerte cruce el meteorólogo Matías Bertolotti por la desvalorización de los sueldos. Todo ocurrió mientras los periodistas hablaban sobre el programa Precios Cuidados, y Ventura afirmó que la carne era lo que más había aumentado en el último tiempo y que por eso su consumo había bajado mucho. "Que cada uno en su casa haga la cuenta", dijo.

Y continuó: "Es muy fácil, que cada uno haga el cálculo de cuanto ganaba en los ochenta, en los noventa, en los 2000 y ahora. Ahora se gana en dólares muchísimo menos. A nivel internacional nuestros salarios quedaron completamente despreciados. Matías hace gestos y me dice por qué en dólares", dijo el periodista, en relación a que el meteorólogo Bertolotti le decía que no le parecía para nada acertada esa comparación.

De hecho, el meteorólogo lo retrucó al aire y la discusión subió de tono. "Por qué tenemos que pensar en dólares. Yo estoy midiendo mi carne, mi vaca, mi pescado. No tiene nada que ver. Si dolarizamos la vaca, ya estamos liquidados", dijo Bertolotti. Según Ventura, para comparar un salario de otro país con el de Argentina, hay que poner a ambos una moneda única como el dólar para poder saber su respectivo valor. Como a Bertolotti la explicación mucho no le convenció, finalmente el periodista le contestó enojado: "Hablás de temperatura, de los grados, Celsius y los farenheite, ¿por qué no utilizás otro?".