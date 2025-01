La China Suárez se salió con las suyas y acorraló a Yanina Latorre en la justicia: medida cautelar aprobada

La China Suárez pateó el tablero y dejó expuesta una aguerrida jugada judicial con la que fue en contra de Yanina Latorre que, durante el último fin de semana filtró un chat con una conversación entre ella y Wanda Nara. Por descuido -o por maldad- la periodista no tapó el número de teléfono de la actriz que terminó con una oleada de hate inimaginable.

Fue después de esta traumática situación que la China tomó cartas en el auto e impuso una medida cautelar a la que la justicia hizo lugar y ahora, la rubia panelista de LAM no podrá nombrar a ninguno de los hijos de la nueva novia de Mauro Icardi (Rufina, Magnolia y Amancio).

China Suárez

Si bien la actriz no expresó ni media palabra sobre la demanda, sí rompió el silencio el letrado que la acompaña, Agustín Rodríguez quien dio detalles sobre la cautelar en una entrevista con Carmen Barbieri: "El periodismo tiene el deber de informar. Hay una persecución de parte de algún periodista que está todo el día subiendo historias, faltando a la verdad y eso influye en la opinión pública", dijo en clara referencia a la angelita.

Además, contó cómo está la actriz: "Eugenia está tranquila, ella toma sus decisiones pero está angustiada por todo lo que tiene que ver con sus hijos. Cuando involucran a sus hijos le duele mucho ", confesó.

Yanina Latorre

En la misma línea, advirtió: "Cuando el fin de semana, Yanina Latorre publicó el chat de Wanda con Eugenia se veía el teléfono. Lo publicó, después lo borró sin el número de Eugenia pero el daño ya estaba hecho". Rodríguez advirtió contundentemente: " Una equivocación que tiene consecuencias ".

Es por eso que dejó clarito como el agua lo que dispuso la justicia contra Yanina Latorre: "Que se abstenga de nombrar a los hijos de Eugenia Suárez. No podrá nombrar ni relatar hechos que los involucren. El daño ha sido muy grande, con persecución y hostigamiento", dijo.

Rufina Cabre y la China

Además, contestó la pregunta del millón: ¿es cierto que Nicolás Cabré quiere quitarle la tenencia de su hija en común, Rufina después del escándalo mediático? La respuesta del abogado fue tajante: "Las cosas que se están diciendo con respecto a las medidas que quieren tomar cada uno de ellos, no es cierto. Ella no me lo ha manifestado", replicó.

La China Suárez habló a través de su abogado y dejó entrever que hay una injusticia que le parece insuperable: "Vean en ella o cuestionen en ella situaciones que en la otra parte no molestan como que ella se saque fotos con los hijos del señor Icardi cuando la señora Wanda Nara se sacó las mismas fotos con las hijas de L-Gante".