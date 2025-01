La contundente respuesta de "La China" al audio en el que Wanda insulta a su hijo menor, Amancio

Ya cruzaron todos los límites. Después de que el entorno de Mauro Icardi filtrara un violento audio en el que se la puede escuchar a Wanda Nara denigrando e insultando a los hijos de Eugenia "La China" Suárez, la actriz aprovechó el revuelo mediático que se generó y le respondió con una contundente historia en Instagram junto al menor de sus hijos, Amancio.

Atenta a las críticas que comenzó a recibir la conductora de Telefe por el maltrato a sus tres hijos, la actriz publicó una foto en la que se la puede ver junto al más chiquito disfrutando del jardín de la mansión de Icardi, ubicada en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta.

El posteo de "La China" Suárez junto a su hijo menor, Amancio, en medio del escándalo

"La China" acompañó el posteo junto a Amancio con emojis de corazones, sólo minutos después de que en el ciclo Desayuno americano hicieran público el audio en el que Wanda lo manda a Icardi a "lavarle el cul... a Amancio", durante la conversación telefónica en el que el futbolista quería saludar a su hija mayor por su décimo cumpleaños.

El audio se hizo público después de que la propia Suárez le enviara un mensaje de WhatsApp a Nara, acusándola de haber hecho llorar a Rufina durante la llamada a Francesca por su cumpleaños. "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de once años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? ¿Decirle 'gente de mierd... ridícula' a una nena de once años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de grandes, la resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva".

Suárez, que también está en juicio con Yanina Latorre, solicitó a la Justicia una medida cautelar para impedir que Nara hable de ella o de sus hijos en redes sociales o los medios. Atenta a la filtración del mensaje que le envió por Rufina, solicitó que se haga efectiva la multa, pero, según Latorre, la Justicia le dio la espalda en dos instancias. "No se puede acreditar con una captura de pantalla que Wanda haya filtrado el mensaje", le habrían explicado.

La situación escaló en la noche del martes, cuando Latorre desde Miami confirmó los planes de Suárez de instalarse en Turquía junto a Icardi y sus tres hijos. La panelista de LAM también dio detalles de las presuntas negociaciones que habría iniciado con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña para poder llevarse a los menores a Europa.

Familia ensamblada: "La China", Amancio, Magnolia y Francesca

Furiosa por la información, la actriz envió a su abogado como vocero para desmentir su traslado a Estambul. "Todos los días, las acciones de Wanda Nara y Yanina Latorre nos dan lugar a daños y perjuicios, que estamos haciendo. Ayer salió una cautelar pidiéndole a Yanina que no nombrara a Eugenia Suárez, ni relatar hechos que tengan que ver con ella", aclaró Agustín Rodríguez, letrado de Suárez.

"En diciembre logramos una cautelar para que Wanda Nara no publique ni difunda chats, videos que fueron difundidos a través de distintos programas periodísticos. Y ahora, durante la feria, la habilitamos para pedir la multa por incumplimiento. Quiero aclarar que no fue rechazada, sino que el juez previo a resolver le dio vista a la otra parte para que haga su descargo", aclarón, en alusión a la información que difundió en sus redes Latorre.

En diálogo con Puro Show, el abogado explicó cuáles serán los próximos pasos judiciales de Suárez: "Estamos siguiendo adelante contra algunas medidas, demandas contra la periodista Yanina Latorre. La multa prevista en el juzgado, pero que todavía no está firme, es de cinco millones de pesos por cada incumplimiento".

El letrado también desestimó la versión de Latorre sobre el traslado de la actriz a Europa. "Una cosa es informar y otra cosa es falsear la realidad. Exclusivamente la saca todos los días en historias, como las de ayer, referente a que se va a ir a vivir a Turquía y toda una serie de fantasías... todo eso es falso", aclaró.

Pese a que "La China" no tiene en sus planes instalarse en Estambul, el letrado no descartó que viaje junto a Icardi los primeros días de marzo. "El viaje puede ser, pero que se vaya a vivir, no. Tampoco que haya tenido charlas con los padres (de sus hijos). Todo eso, en el contexto que lo dice Yanina Latorre, no es así", cerró.