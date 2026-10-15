María Becerra destapó la vieja interna entre Lali y Tini y dejó una explosiva sospecha sobre su rivalidad

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, donde se llevó tres galardones y se convirtió en una de las artistas más destacadas de la noche. La cantante fue reconocida como Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo por el Quimera Show 360° en River.

Sin embargo, los premios no fueron lo único que dio que hablar. A la salida de la ceremonia, la prensa la esperaba para conocer sus sensaciones por los reconocimientos, pero también para sacarle alguna declaración sobre las polémicas que rodean a sus amigas y colegas del mundo de la música.

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro de la Música 2026

Una de las primeras preguntas estuvo relacionada con el esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Lejos de esquivar el tema, la Nena de Argentina confirmó que ya recibió la invitación y que comenzó con los preparativos para asistir junto a su pareja, J Rei: "Ya nos llegó la invitación con el dress code, así que estamos viendo qué nos ponemos con Juli", reveló, dejando en claro que será una de las invitadas a la celebración.

Pero la conversación no terminó ahí. La amistad con la Triple T dio pie para que los periodistas le preguntaran por la reciente colaboración de Tini con Lali Espósito y Marilina Bertoldi, uno de los momentos que más repercusión generó entre los fanáticos: "Chicos, lloré... Qué momento icónico y qué necesario ese abrazo entre ellas, fue precioso", expresó Becerra, visiblemente emocionada por el acercamiento entre sus colegas.

Cabe recordar que durante años Tini y Lali fueron señaladas como rivales, aunque ninguna de las dos se expresó públicamente en contra de la otra. Los rumores de una supuesta enemistad alimentaron durante mucho tiempo las especulaciones sobre los motivos por los que nunca habían compartido una canción.

Tini Stoessel con Lali Espósito en River

En ese contexto, un notero de Desayuno Americano quiso saber si el encuentro en River había significado el cierre definitivo de aquella grieta. Y María dejó una reflexión que podría interpretarse como un palito para quienes alimentaron esa rivalidad: "Andá a saber qué las habrá rivalizado en su momento, cosas más de chicas o los demás", deslizó la cantante, con una frase que volvió a poner sobre la mesa las versiones que apuntaban a Alejandro Stoessel, padre de Tini, como uno de los supuestos responsables de que ambas artistas no colaboraran en el pasado. De todos modos, Becerra no lo mencionó ni confirmó esas especulaciones.

Y cuando parecía que ya había opinado sobre todas las polémicas de la noche, llegó una pregunta todavía más incómoda: la situación sentimental de La Joaqui, su vínculo con Tiago PZK y la separación de Luck Ra. Esta vez, María prefirió no meterse en terreno ajeno: "Mirá cómo me la mando a guardar", lanzó entre risas, antes de dejar en claro su postura: "No opino de relaciones ajenas".

🗣️ MARÍA BECERRA TRAS EL MARTÍN FIERRO: "AMO A WANDA ES ICÓNICA" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/vuY3Iu205N — América TV (@AmericaTV) October 15, 2026

Así, mientras se mostró entusiasmada por el casamiento de Tini y celebró públicamente su acercamiento con Lali, Becerra eligió cerrar la boca cuando las preguntas apuntaron al triángulo amoroso que sacude a la farándula y al mundo de la música.

Entre premios, amistades, viejas rivalidades y romances cruzados, María Becerra terminó convirtiéndose en una de las voces más buscadas de los Martín Fierro de la Música 2026, aunque dejó en claro que hay ciertos escándalos en los que prefiere no involucrarse.