Nacho Elizalde volvió a hablar de su polémica salida de Luzu TV y reveló que consultó a una bruja antes de dejar a Nico Occhiato

Lo que parecía ser un nuevo comienzo profesional terminó convirtiéndose en una de las polémicas más fuertes del mundo del streaming. Meses atrás, Nacho Elizalde dejó Luzu TV con la promesa de cambiar su rutina y apostar por nuevos proyectos, pero poco después desembarcó en Olga para hacer un contenido muy similar al que había dejado atrás. La decisión no pasó inadvertida entre sus seguidores y mucho menos para Nicolás Occhiato, quien no habría recibido nada bien la noticia.

En una reciente entrevista, el conductor recordó cómo fue el proceso que lo llevó a abandonar el canal que lo había acompañado durante una etapa importante de su carrera. Si bien aclaró que ya había tomado la decisión de irse de la empresa, reconoció que también recurrió a una bruja para consultar sobre el rumbo que estaba por tomar: "Una brujita que me tira las runas y me dijo 'yo te voy a decir la posta, si me dice que no, es no. Si me sale que sí, es si'".

Nacho Elizalde contó cómo le dijo a Occhiato que se iba de Luzu

La revelación sumó un capítulo insólito a una historia que, desde el primer momento, estuvo rodeada de cuestionamientos. Es que cuando anunció su salida del canal de Nicolás Occhiato, Elizalde planteó la necesidad de modificar su dinámica laboral, alejarse de la rutina que llevaba y encarar nuevos desafíos.

Las redes sociales no tuvieron piedad. Muchos seguidores interpretaron que sus explicaciones no coincidían con la decisión que finalmente tomó y comenzaron a cuestionarlo públicamente. Así, lo que podría haber sido un simple cambio de trabajo se convirtió en una polémica que terminó afectando su imagen.

En medio de la ola de hate, Elizalde perdió alrededor de 70 mil seguidores, mientras su nombre quedaba envuelto en críticas y acusaciones de haber dado explicaciones contradictorias sobre su salida.

"Fui a una bruja antes de tomar la decisión de irme de Luzu" y "Nico Occhiato estaba dolido; hace poco le pedí perdón" Nacho Elizalde (@nachoelizalde) con @vidusky: https://t.co/exagO0tfvT https://t.co/NyXHOX4iy0 — Neutral (@noseasneutral) October 15, 2026

Pero el conflicto no terminó en las redes sociales. Del otro lado también estaba Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV, quien se habría molestado por la manera en la que se produjo su partida y por su posterior desembarco en la competencia: "Le dije a Nico que teníamos que hablar y él me dijo 'ya se todo'". "Ya se que vas a hacer un programa con Eve (Botto)", había dijo Nico que le llegó el rumor por detrás, lo que provocó más enojo: "Un poco dolido".

"Fue medio sucio. Terminó todo tenso", dijo Nacho sobre su salida y meses atrás decidió mandarle un mensaje a Occhiato pidiendo disculpas porque no se manejó de la manera correcta.