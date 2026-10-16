Se conoció qué fue a hacer Mauro Icardi a Miami: el millonario proyecto que prepara para la China Suárez

En medio de una nueva ola de polémicas, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a presumir su romance en las redes sociales. Esta vez, el escenario elegido fue Miami, donde la pareja disfruta de una escapada que no pasó inadvertida y que estuvo rodeada de escándalos desde antes de que abordaran el avión.

Lejos de mantenerse alejados de la exposición mediática, el futbolista decidió compartir con sus seguidores una serie de postales románticas junto a la actriz. A través de sus historias de Instagram, publicó varias fotografías de la China posando sobre un sillón de terciopelo azul, vestida con un pantalón y una musculosa negra, y con el cabello suelto: "Mi cita", escribió el delantero, junto a un emoji de un corazón en llamas, dejando en claro que el romance continúa viento en popa pese a las controversias que los rodean.

Mauro Icardi presumió a la China Suárez

Y eso no fue todo. El ex marido de Wanda Nara también compartió varias selfies en las que aparece sonriente y abrazado a Suárez. Para musicalizar la publicación, eligió Te Regalo, la canción de Rels B y J Abecia, cuya letra parece reflejar el momento sentimental que atraviesa la pareja.

El fragmento seleccionado por Icardi no fue precisamente discreto: "Te regalo mis ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro 'e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero".

De esta manera, el futbolista volvió a hacer una declaración pública de amor a la actriz, mientras ambos continúan disfrutando de su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de las imágenes románticas se esconde una nueva controversia familiar que volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena.

Mauro Icardi y la China Suárez en Miami

Es que el inesperado viaje a Miami habría generado complicaciones en la organización del cuidado de las hijas que Icardi tiene con la conductora. Según trascendió, la rapidez con la que se concretaron los planes obligó al delantero a comunicarse de inmediato con sus abogadas y dejar a las menores al cuidado de una tercera persona.

La situación terminó desencadenando otro episodio de tensión con Wanda, quien se presentó junto a efectivos policiales para retirar a su hija menor, en medio del conflicto judicial que mantiene con su expareja y de la medida perimetral vigente.

Pero los problemas no terminaron ahí. Una vez instalados en Miami, la China también quedó envuelta en una polémica inesperada cuando fue filmada mientras realizaba compras en distintos locales. Las imágenes circularon rápidamente por las redes sociales y algunos usuarios comenzaron a cuestionarla por aprovechar las ofertas y promociones.

La China Suárez fue escrachada por comprar en Primark

Fiel a su estilo, la actriz no dejó pasar las críticas y respondió con contundencia a una seguidora que se había burlado de sus compras, sumando un nuevo capítulo a la lista de enfrentamientos virtuales que protagonizó en los últimos días.

Mientras tanto, otro detalle del viaje despertó especulaciones sobre los verdaderos motivos de la escapada. En las últimas horas trascendió una fotografía de Mauro Icardi reunido con el productor cinematográfico Rodolfo "Rodo" Lamboglia, un encuentro que podría estar vinculado con el futuro profesional de su novia.

Exclusivo: Mauro Icardi en Miami con Rodo Lamboglia, productor al que se relacionó con affaire con La China Suárez cuando trabajaron en Qatar para Star+ y el film El Duelo. #Icardi ofreció 50 mil dólares para asociarse y hacer película a La China sin besos ni desnudos con galanes https://t.co/qEUXE4qa1n — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) October 16, 2026

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, el futbolista le habría ofrecido al productor asociarse para financiar una película protagonizada por la China Suárez. De concretarse, el delantero no solo acompañaría sentimentalmente a la actriz, sino que también podría convertirse en uno de los impulsores de su próximo proyecto cinematográfico.

Así, entre declaraciones de amor, compras, reuniones de negocios y nuevos enfrentamientos familiares, Mauro Icardi y la China Suárez continúan dando que hablar. Mientras ellos se muestran felices y enamorados en Miami, las repercusiones de su viaje siguen alimentando una historia que parece estar lejos de encontrar la calma.