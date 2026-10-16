"No se castiga el amor": Lourdes Sánchez pateó el tablero y ya se muestra en público con su nuevo novio

Lourdes Sánchez se sacó el peso de encima y dejó de ocultar su romance con el empresario y rugbier Francisco Liotta Hernández. La bailarina se mostró en una caminata junto a su nueva pareja durante la semana pasada, tras el escándalo que se había desatado a partir de la confirmación de su ruptura con Pablo "Chato" Prada, con quien estuvo 16 años y con quien tiene un hijo en común.

Las imágenes de la bailarina en plena actividad deportiva y recreativa por la zona norte de la costanera de la ciudad de Corrientes, fueron reveladas por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día que conduce Flavia Palmiero en el canal Ciudad Magazine. Si bien no es una confirmación explícita del vínculo, sí es una demostración tácita que sustenta las versiones que ya habían salido a la luz.

En la previa a la filtración, Sánchez había charlado con la prensa y había sido muy clara en su reclamo, cuando sostuvo que "no se castiga el amor". "Yo estoy muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo de uno. Yo sí me tengo que ir de mis lugares es porque no hice bien las cosas. Yo estoy trabajando con todo mi corazón y haciendo un gran trabajo", explicó.

En relación a su ruptura con Prada, confesó que se encuentra "muy bien", pero que vive "una situación muy difícil". "Una separación con un nene chiquito en el medio por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos llevando muy bien, como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años", reveló.

El ex ladero de Marcelo Tinelli había tenido exigencias exageradas en relación a la tenencia del hijo en común, al punto de que se filtró que no dejaba que se lo lleve la madre, quien debía ir y volver de Corrientes para mantener el vínculo de forma recurrente. "Está dolido. Él no quería separarse. Está súper despechado", le reveló semanas atrás Lourdes a la periodista Fernanda Iglesias del programa Puro Show.

La separación entre Prada y Sánchez concluyó más de un año después de las primeras "trampas" públicas que habían vinculado a la bailarina con el empresario hotelero mexicano Ramón Vegas, en mayo de 2025. En aquella oportunidad, tanto ella como el productor de América TV habían negado la existencia de un affaire real, al punto de que la correntina llegó a decir que sólo se trataba de una amistad.