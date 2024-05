Pablo Echarri definió el show de Javier Milei en el Luna Park: "Es un tiro en los pies"

Las últimas 24 horas los medios de comunicación, las redes sociales y la opinión general, se vieron evadidas por un tema en particular: el show musical que presentará Javier Milei en el Luna Park. Mientras que los despidos se vuelven cada vez más masivos, se intenta desfinanciar la cultura, las universidades públicas, la pobreza se vuelve cada vez más grande y todos los días cuesta un poco más llegar a fin de mes, el presidente electo tomará un micrófono y cantará delante de su público fingiendo demencia que es justamente él quien prometió no llevar a los argentinos al precipicio en el cual hoy se ven expuestos.

Pero mientras todas las luces apuntan al show musical, los problemas persisten y la Ley Bases que promete vaciamiento y destrucción, está por tocar la puerta del Congreso de la Nación para ser debatida en la Cámara de Senadores tras tener la aprobación de los Diputados. En consecuencia, varios actores entre ellos Pablo Echarri decidieron reorganizarse para "hacerle entender" a quienes tienen la decisión en sus manos, que sería un error total dar por aprobada aquella Ley.

Javier Milei

En diálogo con C5N, el actor comentó cuál es su plan hacia aquellos Senadores y opinó sobre el triste momento actual que vive la cultura y el show musical del Presidente: "Estamos tratando de alertar a los senadores y senadoras que pueden hoy tener ciertas dudas en materia de votar o no esta Ley Bases de por qué debería ser rechazada. En el capítulo cultural las facultades delegadas que les daría el Poder Ejecutivo, echarían por tierra las décadas en las que fue consensuada todas las políticas culturales que han consensuado distintas ideologías y corrientes políticas que han gobernado y que han sido parte de este Congreso de la Nación y que han generado diferentes leyes, que han constituido los diferentes institutos públicos y no estatales".

En esa misma línea, mencionó: "Los institutos descentralizados que han impulsado la cultura, llámese el Instituto de Cine, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, las bibliotecas populares, el Instituto Nacional de la Música... Queremos hacer entender a los senadores y senadoras de por qué si hay medidas que se han discutido a lo largo de las décadas con diversas ideologías políticas, se han aprobado algunas leyes por unanimidad, por qué hoy se le tienen que delegar facultades a una sola persona para que ponga en peligro todas estas leyes y estos institutos que lo único que hacen es impulsar y llevar adelante una industria que no solamente genera entretenimiento, consciencia o alimenta el alma de los argentinos, también es una herramienta valiosísima para el impulso económico a lo largo y a lo ancho del país".

Pablo Echarri criticó con dureza el gobierno de Milei

Ante la consulta de por qué cree que para La Libertad Avanza, la cultura es una "herramienta peligrosa" que hay que desfinanciar y deshacerse, el marido de Nancy Duplaá respondió: "Es una postura ideológica. El universo político, si te colocas en el centro, cada vez que nos vamos desplazando hacia la derecha, esos movimientos políticos empiezan a ver en la cultura una herramienta peligrosa para la expansión de la conciencia del ciudadano . Cuanto más a la derecha se coloca, más peligrosa esa herramienta es".

Echarri expresó sin ningún pelo en la lengua: "Creemos que al otorgar estas facultades, la cultura argentina está en peligro de muerte. Se ha logrado en diputados colocar una excepción al Instituto Nacional del Cine y al ENACOM para que no sean disueltos. El Fondo Nacional de las Artes es una entidad que funciona hace décadas que ni siquiera fue creada en esta democracia, entonces ponerlo en peligro es generar un retroceso en materia legislativa en Argentina que es enorme".

"Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"

El actor también detalló: "Cuando nosotros hablamos de películas, obras de teatro, canciones, o libros, cuando se cuenta una historia y se instala la dicotomía entre héroes y villanos, cuando se cuenta la historia de un héroe, no se habla de un líder político que empuja a su pueblo a vivir bajo la línea de pobreza y cuando este pueblo se manifiesta se le da palos. El héroe es generalmente un representante de la sociedad que no tiene recursos, que tiene dificultades económicas, que tiene una fuerza interna, que toda la gente de alrededor ve que puede representarse y contra todo pronóstico y al borde de perderlo todo, avanza y logra lo que estaba buscando por el bien común".

Milei: ¿héroe o villano?

Llevando esa imagen de héroe y villanos afrontados en la realidad del país, destacó: "La ultraderecha, una imagen como la del presidente Javier Milei, hoy en la cultura sería la imagen de un villano, no podría ser nunca la del héroe. La imagen de héroe hoy sería la del pueblo, la del trabajador, la de los hombres y mujeres que están hoy acampando en Misiones, la de los jubilados que salen a protestar porque sus recursos se derrumban y la Ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) les da palos. Entonces, para un sector de la derecha, que existan organismos que impulsan a la cultura que generalmente invierten muy poco en el presupuesto Nacional y devuelven muchísimo en lo que es PBI, siempre es una herramienta muy peligrosa".

Pablo Echarri en la película "El Kiosco"

Asimismo fue como explicó a qué senadores quieren particularmente hacerles entender el discurso de por qué la cultura es tan importante. "Nosotros no queremos hablarles a los senadores de la Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio que ya desde arranque decidieron votar a favor de esta Ley Bases. Queremos hablarles a esos cuatro senadores y senadoras que entienden y que pueden estar mucho más cerca de comprender esto, que vayan en contra de esa Ley Bases en general y sobre todo de las facultades delegadas. No solamente impacta con esto que estoy nombrando sino con la Televisión Pública, contra cualquier organismo cultural y comunicacional para que la gente tenga libre acceso y acceso democrático. Impacta también contra Télam. El Gobierno habla de restructuración y para este Gobierno esa palabra significa vaciamiento y hacerlo desaparecer".

El "Panic Show" de Milei

Por otro lado, el actor hizo mención al show musical que brindará Milei en el Luna Park a la hora de presentar su libro, del cual Pablo Echarri destacó que no sólo el libro es un "plagio" que está "comprobado", sino que en su opinión, el show musical será una "payasada" que se verá como "un tiro en los pies" para todos los que conforman la Libertad Avanza y principalmente para sus votantes.

"Voy a tratar de ser lo más objetivo posible", dijo el famoso actor y continuó: "Creo que el Presidente tiene todo su derecho e hacer su presentación de un libro, me parece que es un hecho cultural que puede ser relevante para un sector determinado de la población, para seguidores de él que más allá de las dificultades concretas que ha tenido o tiene por las denuncias de plagio que han sido comprobadas, creo que es algo accesorio que hay que tener en cuenta, pero es un hecho de valor cultural. De más o de menos pero lo es", comenzó diciendo.

Javier Milei

Y siguió: "Presentarlo en el Luna Park le da un viso de espectacularidad que está un poco por fuera del hecho cultural especifico y la particularidad de su presentación musical no la voy a caracterizar, lo que creo es que es un error que hoy, muchos de la Libertad Avanza, están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie".

A raíz del "tiro en el pie", explicó que se debe por una acumulación de situaciones: "El último y enorme fue el conflicto bilateral que nos involucró a todos los argentinos atacando al presidente español (Pedro Sánchez) y a su esposa (Begoña Gómez) y generando un conflicto diplomático sin precedentes en Argentina. Yo creo que este hecho de él cantando y esas imágenes que van a ser reproducidas hasta el hartazgo; es dentro de la población que lo votó, un hecho que va a esmerilar el capital político del Presidente".

Pedro Sánchez

"A mí me parece una payasada, pero después me parece un tiro en el pie por la Libertad Avanza, y creo que, entre otras cosas que vienen sucediendo a lo largo de estos cinco meses porque sé, porque hablo con amigos míos que lo han votado, lo ven con muy malos ojos la presentación del presidente ante un país derrumbado. Es un hecho que no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente: primero, de los que lo votaron y desmeritar la credibilidad de la gente que lo votaron", continuó Echarri.

En consecuencia, mencionó todo lo que viene demostrando Milei como presidente a simple vista: "Esto se viene demostrando desde siempre, se veía una personalidad excluyente con niveles de 'ombliguismo' que yo no había visto mucho, una megalomanía bastante impactante, nunca había visto a alguien expresándose hacia la opinión pública con características tan sobresalientes y cuando asumió la responsabilidad como Jefe de Estado mostró eso y viene mostrando eso: su presencia en las redes sociales constantes con muy esporádicas reuniones de gabinete, sin agenda de reuniones con el sector económico, con una relación muy complicada con el Congreso de la Nación, desactualizando y desacreditando a todos sus alfiles políticos a la hora de negociar, entonces lo que se desprende cada vez más es su carácter personalista".

Pablo Echarri terminó diciendo: "Yo no quiero alarmar a la gente ni hacerlos enojar, pero no veo un resultado positivo en todo esto. Lamentablemente va camino hacia un precipicio y un derrumbe personal que va a ser un derrumbe de todos. Y creo que el hecho de esta noche va a ser algo muy negativo en su imagen presidencial".