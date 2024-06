La salud mental por sobre el dinero: las famosas que renunciaron a la cuota alimentaria para preservar a sus hijos

Las separaciones entre parejas muchas veces son traumáticas para las y los hijos que, evitable o inevitablemente, quedan en el medio. Lo económico, en estos casos, suele tener un papel fundamental. Mientras una gran parte de las madres separadas se desviven hasta lograr el dinero que les corresponde por ley, otras eligen relegar ese aspecto para privilegiar la relación de sus niños y niñas con los padres. Y las famosas, no son la excepción.

En un informe reciente de Desayuno Americano pasaron un diálogo entre la humorista Dani "La Chepi" Viaggiamari y Joaquín "El Pollo" Álvarez en el que se refirieron al tema de su hija adolescente. "Isa vive 24/7 conmigo y cada 10 o 15 días se va, ponele el sábado -si lo logramos- a un domingo a quedarse ahí. Lo ama a su papá. Y él a ella. Ser buen padre no es solamente pasar una cuota. Cosa que yo no recibo. Hace años", deslizó la mujer.

"¿Por qué no?", le preguntaron. "Porque no", soltó sin dar detalles. "Y, ¿pero si es legal?", insistió Álvarez. "Sí", respondió Dani. "¿Lo peleaste y no lo lograste?", quiso saber enseguida el entrevistador. "No, no peleé nada", confesó la comediante. "¿Por qué no? ¿Por qué no lo querés?", volvió a preguntar "El Pollo". "Por un montón de motivos personales", reveló su interlocutora.

"Pero te cuesta la guita a vos", señaló Álvarez después. "Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres claramente lo que estoy diciendo. A veces una lucha, o intenta luchar por algo, y siempre hay algo que lo para. Y cuando una como adulta empieza estos procesos, tendría que dejar a los hijos de lado, pero no siempre se deja a los hijos de lado", analizó "La Chepi". "Y no querés", dio por hecho "El Pollo". "No se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional", cerró la humorista.

En esta dinámica, y tal como se vio en el mismo informe que pasaron en América TV, se encuentra la diputada nacional Amalia Granata, ex pareja de Cristian "El Ogro" Fabbiani, padre de su hija Uma. "Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario. Esa deuda existe. Es imposible de cobrar. Y yo dije: 'Bueno, mi salud o esta deuda, mi salud'. Yo no sé cuánto gana ahora. Lo que pasa es un mínimo. Real, 60 mil pesos por mes. Hasta hace un par de meses pasaba 30", reveló.

Su caso es muy simple y hasta lo dice de forma textual. A la hora de elegir su salud o el dinero, optó por la salud, además de la mental de su propia hija. Aunque en este caso esto sucedió después de un tironeo de años, con salidas en la televisión de aire en las que se exponían todo tipo de cuestiones de la vida del futbolista, con el fin de que responda con dinero y presencia a sus reclamos.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, cuando recién había comenzado su amor.

Del otro lado del muestrario, hay casos como el de María Fernanda Callejón, quien tuvo una separación algo escandalosa con Ricky Diotto, pero que con los meses se enfrió lo suficiente como para que la prioridad de ambos sea su hija, mientras forman pareja, él con Delfina Gerez Bosco y ella con Fernando "El Negro" Gamboa.

"Ricky va a ser mi familia toda la vida. Y eso es lo que le repito a mi hija siempre: 'Papá va a ser siempre familia. Siempre vamos a ser una familia, porque fuimos muy felices, te tuvimos a vos'. Ella conoce su historia, mi historia de la maternidad. Yo lo guardo y lo atesoro. Y lo voy a guardar hasta el último día de mi vida porque es el padre de mi hija y voy a respetar, sobre todo, a mi hija. Y a pesar de que pasaron cosas muy feas, contengo a mi hija y no le miento", reconoció Callejón al aire de A la tarde.

"Ella tiene su espacio en una terapeuta. A pedido de, primero del colegio y después de la Justicia. Y ella está muy contenta de tener ese espacio. Es una nena llena de luz, amor, alegría. Comparte muchas cosas con su papá muy lindas y comparte muchas otras conmigo también muy lindas. Por más que el padre y yo tengamos este enfrentamiento planteado por las cosas que sucedieron, yo tengo que -es mi obligación como madre y como mujer- separar la psiquis de mi hija aunque me cueste la vida misma", opinó con mucha vehemencia.

Cinthia Fernández, Matías Defederico y sus tres hijas.

"Quiero dejar esto para las mujeres que me están escuchando. Hay ciertos grados de violencia. Yo jamás quise ponerle una perimetral. Me ofrecieron botón de pánico no quise. Pero quiero darles este mensaje: mientras se pueda... hay veces que no se puede, ¿si? Y también hay excepciones a la regla, pero lo que quiero decir es que se puede cuando uno ama a sus hijos. Yo trato de separar y de todos los días comunicarme aunque sea poquito con su papá, aunque sea pura y exclusivamente de Giovanna. De que venga a los cumpleaños, que lo invite, que le haga regalos a su papá. Yo lo fomento porque es lo que me nace. Y creo que estaría muy bueno que las que lo puedan hacer lo hagan", sintetizó Callejón.

Su historia puede sonar como un sacrificio innecesario que no debería hacer ella si no lo hace él y muchos argumentos más que exigen una altura moral que, en gran parte de los casos, no existe. Pero en los hechos, cuando se antepone este caso con el de otras personalidades que eligieron la vía bélica por sobre la pacífica, cobra mucho sentido.

Unos de los ejemplos más claros de esto es el de Cinthia Fernández, quien da una sacrificada pelea para que el padre de Charis, Bella y Francesca, el ex futbolista Matías Defederico, pague la manutención de sus tres hijas. Tickets de supermercado, servicios de medicina prepaga y muchas cosas más, son expuestas por la modelo y vedette, con el fin de que quede claro lo injusto en lo económico que es su relación. Mientras tanto, las niñas quedan en el medio como testigos privilegiadas de una disputa que no debería involucrarlas.

Nicole Neumann y sus tres hijas mujeres.

Otro ejemplo, es el de Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero, quien en este caso cumple a rajatabla con la cuota alimentaria. Aunque el problema en este caso es que sus hijas hayan quedado en el medio de una separación entre adultos. Ahora la modelo está por tener su cuarto hijo y el primer varón, con José Manuel Urcera. Pero en los últimos años tuvo conflicto con Indiana Cubero, su primogénita, quien decidió vivir con su padre ante las agresiones que pasaba con su mamá.

Es más que cierto que ninguna mujer debería renunciar a la manutención de sus hijos. Pero también es un hecho que, en muchos casos, innumerables madres han tenido que tomar decisiones parecidas a Granata y "La Chepi", para evitar conflictos interminables como el de Cinthia y Defederico y Nicole y Cubero. El Estado y la Justicia también deberían estar, y cumplir un rol que garantice que los derechos estén y las responsabilidades se cumplan.