"Cog.. y todo": Cami Mayan contó cómo descubrió que Mac Allister le era infiel con su mejor amiga

La influencer Cami Mayan, quien se popularizó por haber sido la pareja del campeón del mundo Alexis Mac Allister, antes de que éste la abandonara por Ailén Cova, recordó una anécdota en la que descubrió a su ex en la madrugada y en pleno diálogo con la mujer actual del futbolista. Ahora parece todo muy claro, pero en aquel entonces hasta tuvo que pedirle disculpas por preguntarle qué estaba haciendo.

La revelación de la influencer de moda fue durante su participación en Patria y Familia, por Luzu TV. "Me pasó que yo estaba en pareja con un chico mucho tiempo", lanzó allí, sin mencionar al actual mediocampista del Liverpool de Inglaterra, pero en clara referencia a él. "Una vez habíamos ido a otro lugar por mi cumple y habíamos salido con mis amigos, todo por mi cumpleaños. Volvimos al hotel donde estábamos, cogimos, todo. O sea, todo como Dios manda", continuó.

En tono de broma, desde el control del streamer en ese momento dijeron: "No sabía que Cami cogía". "Es Pauli. Es Pauli", lanzó Mayan en respuesta, en una alegoría al personaje que construyó allí, para diferenciarlo de su rol más serio y mesurado. "Eran como las tres, cuatro de la mañana y veo que está chateando con una persona. Y le digo: '¿Qué hacés hablando a esta hora?'. Pero no se lo dije mal, se lo dije como que me dio intriga. Tipo: "¿Qué onda, todo bien?", contó.

"Sí, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿No puedo hablar con mi amiga?", lo imitó Mayan a su ex. "Arrancó así. Y a mí más raro me parecía, ahí ya como que me empiezo a calentar yo", siguió. "Se enoja, se enoja, se enoja. Nivel que al día siguiente estábamos con mis amigos, él se va. Yo me quedó re mal. Después a la noche fui y le pedí perdón", lamentó. La historia cerró con un "adivinen dónde está", en clara referencia a la actualidad que junto a Mac Allister con Cova.

El furioso chape entre Cami Mayan y Fede Popgold.

Cabe recordar que Mayan estuvo con el futbolista hasta pocos días después de Qatar 2022. Luego, y en un lapso de días, tuvo que irse de la convivencia que tenía con él y enseguida apareció la actual pareja para pasar a ser la oficial. Ese hecho la popularizó aún más a la influencer de moda, que ya lleva más de un año haciendo leña del árbol caído. Al mismo tiempo, su participación en el stream de Luzu TV le dio espacio para una venganza del tipo público. Es que, el mismo día en que recordó a Mac Allister, se chapó fuerte con el conductor del ciclo Federico Popgold, en un festejo por haber llegado a los 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram.