Pampita y Susana Giménez planean vengarse de García Moritán: el gesto inesperado con el que puso fin a su matrimonio

En el último tiempo, los rumores de separación entre Pampita y Roberto Moritán se volvieron moneda corriente. Es que el silencio de los protagonistas y sus gestos en redes sociales no hacen más que aumentar las especulaciones. El día martes, la modelo fue vista públicamente, y aunque su rotundo silencio generó tensión, un detalle en su mano dio a entender más que mil palabras.

El Ministro de Desarrollo Económico porteño dio una nota en el programa "Poco Correctos", donde negó su vinculación con mujeres del ámbito político: "No hay terceros en discordia. Soy un tipo de honor, trabajo y familia. No estoy acostumbrado a esto. Nunca se frenó mi agenda de trabajo, pero me siento aturdido por todas las especulaciones", comentó.

Pampita no habla ni una sola palabra sobre su crisis con Roberto Moritán

Por su parte, Pampita mantiene su posición de no hablar públicamente sobre su vida sentimental. Sin embargo, al salir de su casa en Barrio Parque fue sorprendida por los cronistas que buscaban su palabra, la cual no consiguieron pero sí pudieron ver un detalle significante en la escena: no llevaba puesta su alianza, la cual acostumbra a tener en su dedo anular, de la mano derecha.

Una sola pregunta surgió de aquel detalle y es ¿ devolvió el anillo a Moritán ?

En medio de los rumores de separación, Pampita no usa mas su anillo de casamiento

El silencio de la mediática puede ocultar un negocio detrás. Y es que el día de ayer, la cuenta de X @mundofamososok aseguró que Pampita se sentará el próximo domingo en el living de Susana Giménez, donde revelará la verdad de su crisis con Roberto Moritán.

Esta información revolucionó las redes sociales, donde se generaron grandes críticas.

Moria Casán apuntó contra Pampita y Susana Giménez

El posteo recibió una de las respuestas menos pensadas. Y es que Moria Casán fue una de las personas indignadas ante la noticia: " Dos mononeuronales, ¿se entenderán? jaja ", fueron sus letales palabras. La cuenta de LAM compartió la opinión de la mediática, quien redobló la apuesta y volvió a ser crítica.

"Todos me llaman a mí por ser Tutankamon. Conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos. Me asombra su decadencia. El felpudo berreta, explícito y obvio del entorno para que no salga de su nube y tomé la realidad", expresó La One. Cabe recordar que Pampita y la ex vedette nunca tuvieron una buena relación, y se enfrentaron en reiteradas ocasiones cuando compartían la mesa de jurados en el Bailando. Los tweets de Moria Casán dejan en evidencia que las modelos nunca lograron limar asperezas.