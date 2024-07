Sabatini no fue a la boda de Oriana con Dybala y estalló la interna: "La que más la ligó fue Cathy, fueron muy agresivos"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se animaron a caminar por el altar y dieron el famoso "sí, quiero" ante una verdadera multitud integrada por familiares y amigos el pasado sábado 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Pero hubo un detalle que amenazó con estropear el mega casamiento que contó con invitados del mundo del espectáculo y del deportivo: la tía de la novia, Gabriela Sabatini, decidió saltarse el evento y dejó al descubierto la interna familiar.

Gabriela Sabatini faltó al casamiento de Oriana con Paulo Dybala.

La novedad es que pelea entre la ex tenista y el matrimonio que mantiene su hermano, Ova Sabatini, con Catherine Fulop inició en el 2021, cuando Beatriz Garófalo, la madre de los hermanos, falleció. Marcela Tauro, amiga de Fulop, detalló en Intrusos el inicio de la pelea familiar y, si bien aclaró que comenzó como una disputa entre los hermanos, dijo que "la que más la ligó" fue Cathy "porque fueron muy agresivos con ella".

Según informaron en el ciclo de América TV, cuando Gabriela decide irse a vivir a Europa, le propuso a su madre irse a vivir con ella, pero Beatriz no quiso acompañarla debido a que no quería desarraigarse de sus amigos y familia. Entonces, la tenista la dejó instalada en Argentina con "todo pago". "Me dijeron que ella siempre se ocupó de la madre y que lo que más le duele es que se diga que ella no lo hizo", aseguró Guido Zaffora, panelista del programa.

Aparentemente, el conflicto inició cuando, una vez fallecida la madre de los hermanos, Gabriela no ayudó a desarmar el departamento que Beatriz tenía en la bella y paradisiaca ciudad de Miami, dejándole todo el trabajo a Ova y Fulop. "Yo te digo lo que vivimos... Ella no estaba y Cathy se hizo cargo porque, sino quién lo iba a hacer", comentó Tauro, ex compañera de radio de la venezolana y agregó: "Fueron al departamento de Miami y estaban todas las cosas de Betty".

En ese sentido, la periodista aseguró que "hay que ponerse en el lugar de Ova y Cathy" por "todo lo que vivieron". "Tuvieron a su mamá y suegra muriéndose en la casa de ellos. Ova le dijo si podían embalar las cosas porque le hacía mal verlas y Cathy delicadamente lo hizo. Pero después fue Gaby a Miami y hubo desavenencias en ese sentido, la acusaron de que se quedó con cosas", recordó.

Sobre la disputa, Marcela Tauro comentó lo que sufrió su amiga cuando la acusaron de haberse robado joyas y sostuvo que Catherine estuvo muy involucrada con el cuidado de su suegra, a diferencia de la tenista. "Yo la vi a Catherine llevar a su suegra primero a su casa y después al hospital. No murió en pandemia, así que Gabriela podría haber venido, ya había vuelos. Y la única que la cuidó en ese momento, porque otros no podían o demás, fue la nuera", aseguró la panelista.

Con esta información dando vueltas por los distintos medios de comunicación, Fulop publicó unos videos en su cuenta de Instagram para contar la decisión que tomó tras el faltazo de su cuñada al casamiento de su hija. "Vamos a estar un tiempo sin ver televisión y sin saber qué se dice", afirmó la actriz. "No queremos que nada empañe esta dicha que tenemos todos", añadió. Además, se ocupó de mostrar videos con imágenes del antes y el después de la boda de su hija mayor.

Sabiendo lo cruel que es el medio, le pidió disculpas a los noteros y amigos que considera "amigos de toda la vida" y remarcó: "Yo tengo más de 30 años acá y sabemos que nos queremos. Sé que hay muchos comentarios bellos y buenos. Pero también hay malos que son los menos. Lo que pasa es que los comentarios malos son los que más pesan, y de propios colegas del medio. La verdad es que nos queremos quedar con lo vivido. Es un momento íntimo y familiar, no queremos que nada empañe esta dicha que tenemos todos. Así que vamos a estar un tiempo sin ver televisión. La estamos pasando superlindo". "Así que gracias a toda mi gente bella que nos desea lo mejor y que ha disfrutado con lo poquito que se ha visto", cerró Catherine, convencida de que es la mejor decisión para no empañar un momento tan feliz de sus vidas.