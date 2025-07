Graciela Alfano a pura confesión: "El mejor sexo de mi vida lo tuve con un muchacho que ni conocía"

Los años pasan y, sin dudas, Graciela Alfano no pierde la destreza para convertirse en protagonista de los titulares más picantes. Esta vez, la mediática se abrió en el programa Puro Show y reveló cuál fue su mejor experiencia sexual. Y, por qué no, también dejó algún que otro palito para Yanina Latorre.

A sus 72 años, la ex vedette volvió a demostrar que es dueña de una libertad que no negocia, y que su vínculo con el placer está más vigente que nunca: "Los hombres son visuales, los hombres miran, son más de la cosa esa visual. Las mujeres sentimos. Yo tuve el mejor sexo del planeta un día que fui a que me hicieran un masaje tántrico. Qué sé yo, me tenía que descontracturar, no sé qué. Un pibe que ni siquiera... yo jamás me hubiera imaginado que podía tener nada...", comenzó.

Fiel a su estilo sin filtros, detalló: "Me empezó a tocar los puntos, qué sé yo, me relajó, me hacía soplar y yo hacía 'ahhh'. Me decía 'largá el aire' y de pronto viene y el contacto acá (señala su cabeza), yo creo que fue una mezcla de sonido y contacto, me hizo algo en el oído y yo me prendí como una fiera. No sé qué me pasó, no sabía la edad que tenía, no sabía ni el sexo que tenía... se llamaba Fabián, lo reverencio", confesó entre risas.

El estudio quedó atónito. Fernanda Iglesias le preguntó si todo había ocurrido durante el masaje. Alfano respondió sin dudar: "Bueno, no te puedo contar dónde fue. Ahí terminó el masaje que lo pagué. Es decir, soy muy práctica. Pero después sí: el mejor sexo de mi vida lo tuve con este muchacho que ni conocía ".

La experiencia fue tan intensa que decidió no volver a repetirla. En lugar de aferrarse a lo que había pasado, prefirió conservarlo como una joya íntima, casi sagrada: "No volví a verlo porque me pareció tan maravilloso lo que nos había pasado que algunas cosas tienen que quedar ahí. Tenemos que entender que queda ahí, ¿no?", cerró con naturalidad.

En una charla completamente abierta y en confianza, la mediática reconoció que nunca pagó por sexo. En esa línea, recordó un episodio con el ex presidente Carlos Menem, a quien le dijo que no a una invitación a la Quinta de Olivos: "Me dice 'Bueno, pero soy el presidente'. Y yo: ' Soy Graciela Alfano hace 20 años, y vos presidente hace dos minutos '".

Sin pelos en la lengua, su vida amorosa no fue el único tema. Ya hacia el final de la entrevista, habló de su histórica enemistad con Latorre, con quien compartió panel en LAM: "Ella me decía que no tenía nombre y yo le decía: 'Flaca, yo me hice mi nombre. Alfano es porque hice 40 películas y 500 millones de cosas. Vos sos Latorre porque le llevabas el bolso a Diego Latorre'. Yo la bardeaba con eso".

En ese contexto, Graciela Alfano recordó el día en que usó un apodo para burlarse de ella, al punto que, cuando el canal envió pan dulce a sus figuras en vísperas navideñas, el de Yanina llegó etiquetado con aquel sobrenombre, desatando la risa —y el escándalo— en el estudio.