BigBang se consagró con su primer Martín Fierro a 10 años de su nacimiento: un premio al esfuerzo y a la "innovación"

La noche del 11 de julio de 2025 no fue una más para todos aquellos que integramos BigBangNews . A una década exacta de su nacimiento, aquel 11 de mayo de 2015, el portal digital fundado por Jorge Rial se consagró con su primer Martín Fierro en la categoría "Innovación en Medios Digitales", en una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) y transmitida a través de Infobae. Un reconocimiento que llegó, tal y como creemos todos, como un auténtico "mimo al esfuerzo" de un medio que desde sus orígenes se propuso desafiar las lógicas tradicionales del periodismo argentino.

La competencia no fue menor: BigBang compartió terna con gigantes del ecosistema digital y periodístico, no sólo a nivel nacional, sino también internacional, como Infobae, Clarín, La Nación y la revista Panamá. Sin embargo, logramos imponernos con una fórmula propia, basada en un estilo ágil, visual, anclado en redes sociales y, sobre todo, comprometido con la realidad social. Ya no somos aquel medio joven de impronta farandulera que muchos -y otros no tanto- recordarán: BigBangNews supo reconvertirse, apostar a la información de servicio y cubrir desde el corazón de la calle las demandas más urgentes de la sociedad argentina.

El premio llega, además, en un contexto particularmente adverso para el periodismo. En tiempos donde desde el poder se estigmatiza, se hostiga y hasta se amenaza a quienes informan con libertad, la distinción de APTRA cobra una dimensión simbólica aún mayor. "Es un mimo al esfuerzo, la perseverancia y -sobre todo- al amor hacia un oficio que viene siendo duramente castigado (e incluso insultado) por el poder de turno", destacamos tras la gala, que contó con la conducción de Julieta Prandi y Sergio Lapegüe, y que por primera vez separó su eje del universo influencer para enfocarse exclusivamente en premiar la excelencia periodística en los portales digitales.

El premio que nos llevamos para casa

Desde el escenario, con el premio en sus manos, Manuela Fernández Mendy, directora del medio, expresó con total honestidad: "La verdad no teníamos pensado ganar, íbamos a venir a comer, básicamente. Así que primero agradecer más que nada a APTRA, a Jorge Rial, que desde hace 10 años mantiene muchas fuentes laborales con BigBangNews. Somos un medio que no seguimos la agenda hegemónica, no la queremos seguir. Lo cito al Perro cuando dijo que estamos en una pesadilla contrafáctica. Lo cito a Facu Pedrini cuando dice que nos quisieron cerrar porque fue así. Así que no nos cerraron".

Y agregó, feliz por esta distinción: "Así que básicamente el agradecimiento es a todos los pibes que nos están esperando en el diario para ir a festejar. A Jorge, y aunque nos quieran hacer creer lo contrario, aguante la Argentina". A su turno, Alejo Paredes, subdirector del portal, se sumó a la dedicatoria: "Seré breve. Es un mimo, un mimo al esfuerzo. Por eso quiero agradecerle al corazón de BigBang. Al Negro (Agustín López Paunero), a Samantha (Plaza Monroy), a Francisco (Fernández Mendy), Juan (Ferrari), a Jime (Báez), a Gastón (Coppari), a Raúl (Bertuccelli) y a todos aquellos que hacen de BigBang cada vez más grande. Muchas gracias".

El equipo de BigBangNews tras la ceremonia

Y obviamente, no se olvidó de Rial, la cabeza de todo esto: "¿Y quién iba a pensar que el primer premio de Jorge iba a ser de BigBang y no de Intrusos? Gracias". Desde las redes sociales, Jorge Rial se sumó al festejo con un mensaje que resumió la emoción de una década de trabajo: "Orgullosos de ustedes", escribió, junto a una foto del galardón y un enérgico "¡¡¡Vamos carajo!!!!!!".

En estos diez años, BigBangNews logró consolidarse como una voz distinta en el panorama digital argentino. De la cobertura diaria de los miércoles frente al Congreso en reclamo de jubilaciones dignas y medicamentos gratuitos, hasta las marchas contra el ajuste en el Hospital Garrahan o los reclamos por una Ley de Emergencia en Discapacidad, el portal supo poner el cuerpo en la calle, priorizar los temas que otros medios relegan y contar lo que duele con honestidad y compromiso.

La celebración de Jorge en sus redes sociales

Aquel portal que nació como una apuesta personal de Jorge Rial hoy no sólo se sienta en la mesa grande de los medios digitales, sino que la golpea, dice "presente" y como David ante Goliat, con muchas menos herramientas que sus gigantes competidores se llevó la distinción que merece. El Martín Fierro no solo corona una década de trabajo: confirma que aún en contextos hostiles, con convicción y entrega, el periodismo comprometido, el de todos los que integramos este sitio, tiene futuro. Y sobre todo, y a la vista quedó, tiene corazón. Por eso, gracias a ustedes que nos acompañan, nos leen, nos pelean, critican, felicitan, cuestionan y elogian por igual.

Gracias totales.

Gracias por leernos, por compartir, por bancar, por criticar cuando hizo y hace falta y por acompañarnos en cada cobertura, cada historia, cada lucha. Este premio también es de ustedes, porque sin esta comunidad fiel, curiosa y comprometida, nada de esto tendría sentido. Seguiremos escribiendo e informando por y para ustedes.