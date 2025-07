Toto Caputo atacó al periodismo por hablar de "derrota" en el Senado y aseguró que "el equilibrio fiscal no se negocia"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, negó la crisis política y económica argentina que se profundizó ayer tras las victorias parlamentarias de la oposición en el Senado, que incrementaron el tan cuidado gasto público de la gestión libertaria. En un posteo en redes sociales, atacó al periodismo por hablar de "derrota" y aseguró que "el equilibrio fiscal no se negocia".

"El periodismo tradicional habla de la 'derrota' de ayer con frases como: 'Duro revés para el gobierno', 'Golpe autoinflingido', 'torpeza política', etc. Permítanme disentir y decir que lo de ayer, es lo mejor que pudo haber pasado. "La casta política no va a cambiar nunca", aseguró el funcionario en una publicación en la red social X (ex Twitter), desde donde hace días intenta minimizar los efectos de las declaraciones en off a Alejandro Fantino y en on a Luis Majul.

"¡Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82 por ciento móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJPs, y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30 por ciento!", protestó Caputo. "Con este gobierno, que evitó el infierno hiperinflacionario que nos habían plantado, las jubilaciones ya recuperaron un 15 por ciento, y seguirán mejorando , ya que no nos desviaremos nunca del rumbo", sumó.

Luego caracterizó que "la táctica de la oposición es siempre la misma: cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible por destruir al país, porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política". La sentencia se da en el marco de un escándalo de cinco valijas no informadas por sectores cercanos al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

"Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer, son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia . Todo marcha acorde al plan", cerró Caputo en un posteo que acompañó por tres banderas argentinas. En economía, es un hecho que salir a aclarar que está todo bien sólo significa lo contrario.

El último miércoles Luis Caputo filtró información sobre la falta de dólares y los efectos en, entre otras cosas, el índice del riesgo país y el precio del dólar. Luego de que Alejandro Fantino la contara, debió ir de urgencia a LN+ a aclarar las cosas con Luis Majul. El dólar, mientras tanto, continúa en plena subida desde hace días y el dinero del último préstamo del FMI se fue para sostener el tipo de cambio.