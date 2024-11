Tamara Báez destapó la verdad detrás del romance de Wanda Nara y L-Gante

Luego de especulaciones, indirectas en redes sociales y idas y vueltas, L-Gante y Wanda Nara confirmaron su relación a través de un vivo de Instagram, cargado de besos y el primer "te amo" en público. Sin embargo, no todo es color de rosa y romance, en las últimas horas, Tamara Báez salió a revelar la verdad detrás del vínculo de los mediáticos.

Icardi desde Europa amenazó a la conductora: "Si me dejás, la llamó a la 'China' ", le habría dicho sabiendo que la modelo es el punto débil de su ex mujer, además se negó a enviar las mascotas de sus hijas que habían quedado en la antigua casa mientras la empresaria se acomodaba en Buenos Aires. La ex novia del representante de cumbia 420 tampoco está feliz con el nuevo noviazgo y decidió romper el silencio.

Wanda Nara no se despega de L-Gante

El fin de semana, Wanda compartió una imagen con L-Gante y su hija Jamaica: desató la furia de Tamara, que no dudó en ubicar a la mediática: "Me da mucho rechazo que usan a mi hija y la sumen a esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él, no me sorprende nada, mañana está con otra y listo, pero que la única vez que la ve tiren esa fotito, no va. Desubicada , ni que tuvieras 20 años",

Pese al malestar de los ex, los tortolitos se encuentran en la cresta de la ola y decidieron compartirlo con el mundo, aunque hay detalles que prefirieron mantener en privado, pero terminaron expuestos por Báez, quien señaló de " amante " a Nara.

La foto que enfureció a Tamara Báez

Tamara aseguró que Elián Valenzuela comenzó a intimar con la Bad Bitch el mismo año que ellos se separaron, en 2022, cuando su hija apena tenia meses: "Desde que mi hija era bebé de meses yo ya sabía de la relación de ellos, mientras L-Gante estaba conmigo. Siempre lo confirmé", comenzó su descargo al ver a su ex a los besos con la modelo.

La joven no tiene problemas con que Wanda Nara se relacione con Jamaica, eso sí puso condiciones: "Ahora que confirmaron la relación, no me molestaría si es real esto, mientras él cambie como padre y vea seguido a nuestra hija", explicó y continuó: "En el momento me enojé porque a mi hija no lo veía hace bastante y mi reacción fue al ver que Jamaica en el medio del show, porque se negaban y después se mostraban".

Tamara Báez está dispuesta a aceptar el noviazgo de Wanda Nara y L-Gante pero puso condiciones

La ex de L-Gante remarcó que duele ver a su hija llorar porque extraña a su papá: "De hecho, Jamaica tuvo un accidente y no estuvo presente . Pero si ella lo motiva a ser mejor padre, está todo bien. Yo a Jamaica no le niego nunca nada. De hecho, le permití que se la lleve de vacaciones. Se van a ahora con Wanda", culminó.

Mientras Icardi amenaza y Tamara Báez expone las realidades que vive con el padre de su hija, Wanda Nara y L-Gante viven su romance a flor de piel, con besos y presumiendo en redes sociales: "El último romántico", escribió la influencer el día de ayer cuando vio a su novio en un concierto y le regaló un ramo de rosas.