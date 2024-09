"¡Te voy a hacer mierda!": Pampita rajó a Moritán, que se llevó sus cosas en bolsas de basura y un mini flete

Se terminó el misterio. Mientras Carolina "Pampita" Ardohain negocia por estas horas la exclusiva de su divorcio con Susana Giménez y Roberto García Moritán finge demencia en los móviles televisivos, el todavía ministro de Ministerio de Desarrollo Económico porteño llevó adelante hoy la mudanza de la mansión en la que, hasta el momento, convivía con la madre de su hija menor, Ana.

Si bien es cierto que en las últimas semanas la modelo hizo lo imposible para no cruzarse con su todavía marido -se instaló por las noches en su casa de Nordelta y él pernoctaba en hoteles los días en los que Ardohain hacía base en Barrio Norte-, la postal del flete trasladando en bolsas de residuos los trajes y objetos del ex legislador porteño circuló con fuerza en las redes sociales.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Intrusos, que hicieron guardia frente a la impactante propiedad. "Él se retiró a las 12 del medio día del domicilio, no quiso contestar nada", precisó el cronista, al tiempo que sumó: "A los 15 minutos llegó una camioneta de fletes, quienes retiraron todas las cosas que estaban en la planta baja".

La mudanza de García Moritán

Acorde a la posición que tomó de cara al acuerdo económico que se llevará adelante con el divorcio, "Pampita" no está dispuesta de dejarle "ni un peso" a su segundo marido. Y, pese a que la propiedad cuenta con varias plantas, Moritán sólo se pudo llevar su ropa. ¿Se habrá podido llevar la cafetera de cápsulas que tenía en el baño de la suite?

"Eran bolsas de residuo con trajes, zapatos y varias valijas: dos grandes y otra más chiquita que preparó en la hora que estuvo en la casa de Barrio Parque", detallaron desde el ciclo de espectáculos, quienes también destacaron que en vez de contratae peones, amigos de García Moritán se acercaron para ayudarlo con la mudanza.

¿En dónde está "Pampita" a todo esto? "No se encontraría en esta casa, está en la que tienen en Zona Norte (la mansión que es propiedad de la modelo). Vimos que llevaron computadoras y electrodoméstivos en bolsas y amigos de Roberto vinieron a ayudar", sumaron.

Tuvo que sacar sus cosas en bolsas de basura

Pese a que el funcionario porteño se niega a confirmar la separación, lo cierto es que de un tiempo a esta parte no mantiene contacto alguno con la modelo. ¿Cómo hacen con Anita? Es la pregunta que por estas horas mucho se hacen, teniendo en cuenta que la hija del todavía matrimonio tiene sólo tres años.

Según consignó la periodista Paula Varela, por el momento se manejan con una tenencia compartida improvisada. "La buscan y la llevan a través de la señora que la cuida. 'Pampita' no quiere verlo ni en figuritas todavía a Moritán".

"¡Te voy a hacer mierda!": la advertencia final de "Pampita" a García Moritán durante su última pelea

García Moritán no encuentra consuelo. Con su futuro político pendiendo de un hilo y el avance de las causas de corrupción en su contra, el funcionario porteño se abrió con un amigo suyo, ex compañero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

"Carolina, con el atecedente que tiene y con todo lo que ha sufrido con Martín Barrantes y todas las cosas que le han sucedido en su vida, le dijo: 'Te voy a hacer mierd...'. Esto le habría contado Moritán a un amigo de la legislatura en una de las discusiones finales".

El mayor temor del ex empresario gastronómico es lo que dirá su futura ex mujer en el living de Susana Giménez. Tal como anticipó BBN, dos productores ofician por estas horas de negociadores con la modelo para cerrar los detalles de la entrevista en la que la modelo hablará no sólo de las infidelidades del padre de su hija menor, sino también de las denuncias por corrupción.

"Ella perdió una hija, vivió un montón de cosas; una infidelidad ya no es nada para ella. Lo que no quiere es quedar pegada a casos de corrupción porque no quiere convertirse en la nueva Jésica Cirio. Se quiere despegar lo más rápido posible de él", reconocieron desde el entorno de la modelo.