Telefe engañó a Martin Ku y lo dejó fuera de los Martin Fierro: del "Gran Vergüenza" a comer un chori a la Costanera

En la noche del lunes, la televisión se vistió de gala para celebrar, un año más, los Martín Fierro. Múltiples figuras llegaron a la que este año fue la "alfombra azul" y lucieron maravillosos outfits. Sin embargo, no todos tuvieron la oportunidad de sentarse en las mesas y presenciar la premiación. Uno de ellos fue Martín Ku, apodado "El Chino", a quien dejaron fuera.

Entusiasmado por la nominación de Gran Hermano, el ex participante expreso: "Las expectativas son altas y es a ganar obviamente." En diálogo con BigBang , prefirió a Lucila Villar, "La Tora", por encima de Juliana "Furia" Scaglione, como merecedora del premio a revelación del año, aunque además confesó que su compañera de convivencia tenía que haber sido invitada: "Yo creo que podría estar porque obviamente fue una de las grandes protagonistas", defendió a la furiosa ante las decisiones de Telefe.

Martín Ku solamente fue invitado a la previa de los Martín Fierro

Pero toda la adrenalina por estar en su primer Martín Fierro se desvaneció cuando le notificaron que solo sería parte de la previa del evento y no estaría en la mesa junto al resto de sus compañeros de Gran Hermano. Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emma Vich estuvieron como las grandes figuras, ya que fueron los tres finalistas del reality show. Además, invitaron a Catalina Gorostidi, Licha, Rosina, Virginia y Denisse.

Otros de los ex hermanitos que desfilaron por la alfombra azul fueron Agostina "La Poli", Isabel y Joel. Luego se retiraron del evento: "Me tengo que ir, si no estoy invitado a la ceremonia no puedo estar acá. No voy a armar quilombo. No tuve ninguna explicación clara de por qué no estoy. Pero no voy a ir a un lugar donde no estoy invitado", razonó Martín Ku en un móvil en vivo con LAM.

El Chino se vistió de gala, y aunque el pantalón le quedaba corto y dejó a la vista las medias corridas, se encontraba ilusionado: "Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa... realmente tenía ganas, pero bueno...", fue irónico. Al comenzar la premiación, cuando todos disfrutaban de los más exquisitos platos, el ex participante de Gran Hermano mostró, a través de su cuenta personal de Instagram, cuál fue su mejor plan: "Lo que toca toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera",escribió junto a una fotografía retractando sus palabras.

Un choripán en la Costanera fue el plan frustrado de Martín Ku

Al llegar a su casa, su pareja quiso levantar su ánimo y lo esperó con su prostre favorito. Se trató de frutillas con crema, un platillo dulce con el cual miró por televisión cómo Gran Hermano se llevó el Martín Fierro a mejor reality. Por su parte, Marisol inició una campaña en X para defender a su novio: "#GranVergüenza", expuso en las redes sociales, donde además sentenció a Telefe por no invitar a Furia, a quien definió como la gran jugadora de esta temporada.