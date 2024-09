Una abultada cifra en dólares y más: las otras condiciones de "Pampita" para ir al living de Susana

Después de haber concretado la tan postergada entrevista a Javier Milei, Susana Giménez va por más y ya arrancó las negociaciones para tener a Carolina "Pampita" Ardohain en el living de su programa. La conductora quiere que la modelo rompa el silencio en medio de su divorcio del funcionario porteño, Roberto García Moritán; pero todo tiene un precio.

Pese a que desde la producción de la diva sostienen que no se habló de dinero a cambio del mano a mano, lo cierto es que por estas horas comenzaron a circular rumores que aseguran que por la entrevista "Pampita" podría facturar cerca de 50 mil dólares. Un vuelto para ella, teniendo en cuenta que cobra cinco mil dólares por cada historia que publica en redes sociales.

Pero lo que más le importa a Ardohain por estas horas no tiene nada que ver con lo económico. Alarmada por las denuncias de corrupción contra el padre de su hija menor, Anita; la modelo quiere "despegarse" lo más rápido posible de García Moritán, cuyo futuro profesional pende de un hilo: desde el Gobierno porteño quieren que presente su renuncia antes de fin de año para evitar más escándalos.

La soltada de mano de la política no responde a las tres infidelidades que se hicieron públicas. Idéntica es la posición que tomó "Pampita". "Ella perdió una hija, vivió un montón de cosas; una infidelidad ya no es nada para ella. Lo que no quiere es quedar pegada a casos de corrupción porque no quiere convertirse en la nueva Jésica Cirio", reconocieron desde el entorno de la modelo.

Al momento, ya hay dos productores asignados para avanzar en las negociaciones con "Pampita". Y una de las condiciones que la modelo le puso a Giménez fue que la entrevista no saliera en vivo, tal y como sucedió dos años atrás cuando Wanda Nara hizo lo propio en el marco del escándalo que se desató por el affaire de Mauro Icardi con Eugenia "La China" Suárez.

¿Puso alguna otra condición? Al parecer, la modelo no está dispuesta a esquivar más balas y aceptó hablar no sólo de las infidelidades del ex empresario gastronómico, sino también las denuncias por corrupción durante el paso de García Moritán por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, en donde en sólo diez meses se encargó de acomodar a 383 funcionarios.

Las negociaciones avanzan y la entrevista podría salir al aire el domingo seis de octubre, una semana después del mano a mano de Giménez con Milei en Casa Rosada. Mientras tanto, la continuidad del ex legislador en la administración de Jorge Macri pende de un hilo y no se descarta que presente su renuncia antes del tan esperado programa de su futura ex mujer.