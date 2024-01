Yanina Latorre volvió a cruzar a Luli Salazar: "Fuiste el polvo más caro en la vida de Redrado"

Una más y van. Cansada por los constantes ataques que recibe por parte de Yanina Latorre, Luciana Salazar decidió llevar a la Justicia a la panelista de LAM y volvió a arder Troya. Atenta al anuncio que la modelo hizo en los medios, la mujer de Diego Latorre le dedicó un furioso tweet, cargado con insultos machistas demodé.

"A Yanina Latorre la llevo a la Justicia", era el graph de la nota que la sobrina de Palito Ortega le dio al ciclo Socios del espectáculo. La imagen llegó a manos de Latorre, quien no sólo no reculó, sino que además insistió con todas y cada una de sus acusaciones.

"Me gusta que esta inútil me use para tener prensa", se jactó de inmediato desde su perfil en la red social Twitter (X). "Y me gusta más que me quiera cortar (Sic) la libertad de expresión. Llevame a la Justicia Salazar. Igual, seguiré pensando que sos una inútil, que no sé de qué trabajás y que fuiste el polvo más caro en la vida de (Martín) Redrado", disparó.

La panelista del programa de Ángel De Brito aprovechó, además, para reforzar su denuncia mediática contra Salazar, a quien la acusa de intentar coartarle la libertad de expresión. "¡No te tengo miedo! ¡No me vas a callar! Opinar no es un delito", cerró.

Luciana Salazar.

El nuevo round comenzó la primera semana del año, cuando la periodista Paula Varela dio a conocer la noticia de que la Justicia habría citado a indagatoria a la panelista, en el marco de la denuncia presentada por la modelo. "Avísenle a Paula Varela que es mentira. ¿Indagatoria? Me extraña de Paulita, cómo se come mentiras, podrías haberme preguntado. Chequear le dicen", respondió desde sus vacaciones Latorre.

Varela mantuvo su posición y le adjuntó en su respuesta los documentos judiciales que acreditaban su información. "Yani, eso dicen los papeles que mostramos al aire. Acá te los adjunto. Por suerte no me como mentiras, porque no me dejo operar. No quise interrumpir tus vacaciones, vos también lo que quieras me preguntás", resistió la panelista de Socios del espectáculo.

Lejos de dejar el tema enfriar, Latorre la siguió por redes. "Todo trucho, como Salazar. Jamás me llegó ni una carta documento. Seguí con el circo de la sin talento de Salazar. Se quedó sin la guita de Redrado. ¿No te da vergüenza repetir las pelotudeces que inventa Salazar?", insistió.

Mientras todo esto sucedía, Salazar hacía lo propio desde su perfil al darle RT a cada uno de los mensajes de Varela. "No soy yo la que tengo que responder al hostigamiento y maltratos constantes e injustificados que recibimos tanto mi hija como yo, la Justicia sola se está encargando", sostuvo la rubia, aunque sin mencionar a Latorre.

Luego, la modelo compartió un tweet de su abogado, Yamil Castro Bianchi, quien ratificaba también la información de Varela: "Como letrado de la querellante Luciana Salazar confirmo la información de que el 15 de febrero tendrá lugar la declaración de Arruza, alias 'Latorre'".