Sergio "Maravilla" Martínez bancó a Milei en un streaming español: "Es un crack"

El boxeador ex campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez defendió al presidente Javier Milei en una entrevista que brindó a "El Cafelito", un podcast en video que realiza el conductor del famoso programa deportivo español "El Chiringuito", Josep Pedrerol. Allí, en un ping pong, eligió al mandatario argentino como el político de referencia actual. "¿Confías en Milei?", quiso saber enseguida el conductor. "Sí. Muchísimo", contestó de forma pausada, mientras que palabra a palabra fue tomando envión. "Sí, sí. Un crack. Vino a romper con todo lo que teníamos antes y a barajar y repartir de nuevo. Sí. Confío y quiero que le vaya bien", sentenció.

La defensa del presidente se da en el marco de que el pugilista no vive en la Argentina desde hace años. Al mismo tiempo, la opinión no deja de venir de una persona con un pasar económico distinto al de las y los jubilados que cobran una mínima muy por debajo de la canasta básica alimentaria. "Cuando era chico en mi familia pasábamos hambre. No era todos los días, pero había muchas veces que sí", recordó en un tramo de la charla. Cabe recordar que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), referidos al segundo semestre de 2024, la pobreza en menores de 14 años es del 51,9%.

Sergio "Maravilla" Martínez

Durante la entrevista también habló sobre la diferencia entre las artes marciales mixtas, disciplina que practicó de forma amateur, y el boxeo. "Es como comparar jugar al tenis e ir en un cohete a la luna", lanzó. "¿El boxeo te salvó la vida?", le preguntaron más adelante. "Totalmente. Me hizo ser la persona que soy. Me dio la personalidad que tengo", confesó.

"Más de una vez tuve que ir a dormir a una comisaría", recordó en otro tramo, en relación a sus ocho años sin papeles en España, país al que llegó en 2001 para intentar ser campeón del mundo, aunque la pasó muy mal por eso. "En Cáritas pedía para comer en el año 2003. Un año y un poquitito más después de haber llegado", recordó.